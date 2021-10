» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 14/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Primera D:

LINIERS ES EL NUEVO LÍDER

Ayer cayó 3-2 en su visita a Atlético Lugano y sufrió su tercera derrota consecutiva. Enzo Moreno y Selem Lojda marcaron los goles Auriazules. Después de consagrarse en el Torneo Apertura y sumar catorce presentaciones sin conocer la derrota a lo largo de la actual temporada, Puerto Nuevo ingresó en una racha negativa que ayer se amplió en Tapiales, donde cayó 3-2 como visitante frente a Atlético Lugano por la sexta fecha del Clausura. De esta manera, el Portuario acumula tres caídas consecutivas (antes había perdido con Defensores de Cambaceres y Sportivo Barracas), se alejó de la pelea grande en el actual certamen (quedó 8º a seis puntos del líder Liniers) y, además, cedió el primer puesto de la Tabla General (ahora manda el conjunto de Ensenada). Ayer, en el estadio José María Moriños, bajo el arbitraje de Hermes Gigante, el conjunto de nuestra ciudad nunca estuvo cómodo en el trámite: en un terreno mojado e irregular tuvo dificultades para encontrar combinaciones y crecer desde el balón y se terminó entregando al partido de fricción que propuso Lugano. Encima volvió a sufrir en su propia área, donde el Naranja fue muy efectivo: a los 17, Mariano Cáceres le sacó provecho a una pelota parada en la que falló Antonio Samaniego al querer despejar de cabeza; y a los 37, José Luis Escurra eludió al arquero y definió con precisión tras ganarle la espalda a Luis Rodríguez con una diagonal de derecha a izquierda, luego de un gran pase de Martín Ruiz. Entre esas acciones, a los 26, Enzo Moreno tuvo la velocidad y la viveza suficiente para interceptar un pase atrás de cabeza de Marcelo Rivadeneira a su arquero Enzo De la Peña y cachetear de primera la pelota para establecer el transitorio 1-1. Fue el mejor momento de los dirigidos por Gastón De Armas, que luego del empate se afirmaron en el campo de juego y empezaron a presionar al local. Sin embargo, aquella jugada rápida que definió Escurra fue un golpe que los volvió a desestabilizar. En el complemento, Lugano se retrasó y presionó a Puerto Nuevo en la zona de gestación, obligándolo a dividir el balón. Es que los mediocampistas campanenses no se encontraron entre sí ni con sus atacantes y esa falta de precisión y conexión generó un juego muy trabado y desprolijo que facilitó las intenciones del Naranja. De hecho, hasta los 45 minutos no se contabilizaron situaciones de gol. Pero todo cambió en el adicionado. Primero, un cabezazo de Mario Godoy encontró bien parado a De la Peña en lo que pudo haber sido el empate. Luego, el ingresado Marcos Lepore sentenció el pleito en un contragolpe de cuatro jugadores locales contra un solitario Tabaré Benítez. Y posteriormente, Selem Lojda aprovechó un rebote para establecer el 2-3 que le dio una última esperanza al Portuario. No le alcanzó al Auriazul, que viajó hasta Tapiales en busca de la recuperación y se volvió a Campana con una derrota que lo aleja del sueño del ascenso directo. El próximo domingo, como local ante Yupanqui, tendrá una nueva chance de volver a la senda positiva. Un paso que se torna cada vez más urgente para volver a mirar el horizonte con la confianza que necesita para encarar el tramo final de esta temporada en la que ya tiene garantizado un rol protagónico en la lucha por los ascensos.

EL PORTUARIO SUFRIÓ SU TERCERA DERROTA CONSECUTIVA EN ESTE TORNEO CLAUSURA Y CEDIÓ ASÍ EL PRIMER PUESTO DE LA TABLA GENERAL (FOTO MARCELA LUNA)



SÍNTESIS DEL PARTIDO ATLÉTICO LUGANO (3): Enzo De la Peña; Valentín Senatore, Marcelo Rivadeneira, Mariano Cáceres, Ian Pérez; José Luis Escurra, Jonathan Benítez, Damián Barros, Martín Ruiz, Luis Giménez; y Santiago Kojro. DT: Juan Aquino. SUPLENTES: Agustín Di Biasse, Hugo Ramírez Mendoza, Esteban Barrientos, Marcos Lepore, Leandro López, Juan Trento y Enzo Gómez Martínez. PUERTO NUEVO (2): Tabaré Benítez; Enrique Grieger, Luis Rodríguez, Mario Godoy, Kevin Casco; Rodrigo Martínez, Kevin Redondo, Ezequiel Ramón; Alexander Meza, Antonio Samaniego y Enzo Moreno. DT: Gastón Dearmas. SUPLENTES: Facundo Brito, Sandro Areco, Marcos Quiroga, Selem Lojda, Enzo Ritacco, Brian Picca y Gastón Pérez. GOLES: PT 17m Mariano Cáceres (L), 26m Enzo Moreno (PN) y 37m José Luis Escurra (L). ST 48m Leandro Lepore (L) y 49m Selem Lojda (PN). CAMBIOS: ST 13m Ritacco x Ramón (PN) y Lojda x Moreno (PN), 31m Trento x Giménez (L), 33m Picca x Martínez (PN), 34m Gómez x Kojro (L) y López x Benítez (L) y 43m Barrientos x Escurra (L) y Lepore x Ruiz (L). AMONESTADOS: Kojro y Giménez (L); Samaniego y Martínez (PN). CANCHA: Lugano. ÁRBITRO: Hermes Gigante. LINIERS ES EL NUEVO LÍDER En esta sexta fecha se produjo un cambio de mando en la tabla del Clausura de la Primera D: Liniers venció 3-0 como local a Juventud Unida, sumó su cuarta victoria en fila y aprovechó la derrota de Sportivo Barracas ante Defensores de Cambacers para treparse a lo más alto de las posiciones. Ahora, La Topadora lidera con 13 unidades, mientras el Rojo de Ensenada quedó como escolta con 12. Y Sportivo Barracas, que era puntero al comenzar la jornada, se retrasó al tercer escalón de la tabla. Los resultados de esta sexta fecha fueron: Centro Español 2-1 Central Ballester, Defensores de Cambaceres 1-0 Sportivo Barracas, Lugano 3-2 Puerto Nuevo, Yupanqui 2-1 Deportivo Paraguayo y Liniers 3-0 Juventud Unida. Por malas condiciones climáticas no se jugó Argentino de Rosario vs Muñiz. La séptima y próxima fecha se jugará entre domingo y lunes y tendrá los siguientes partidos: Puerto Nuevo vs Yupanqui (domingo 15.00), Deportivo Paraguayo vs Liniers, Sportivo Barracas vs Lugano, Central Ballester vs Defensores de Cambaceres, Muñiz vs Centro Español y Juventud Unida vs Argentino de Rosario.