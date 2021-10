ACUERDO PENDIENTE La titular del FMI, Kristalina Georgieva, admitió que aún falta para llegar a un acuerdo "creíble y útil" por la refinanciación de deuda de la Argentina, y aclaró que aún no se tomó una decisión sobre las sobretasas que paga el país. Reconoció que hasta ahora, en conversaciones informales, se manifestaron "reservas" sobre bajar esos sobrecargos. Afirmó que las negociaciones con la Argentina están enfocadas en encontrar un "buen lugar" para lograr un plan "creíble y útil". En una conferencia de prensa, Georgieva dijo esperar que la Argentina pueda mantenerse con "políticas firmes que sean útiles para impulsar el crecimiento del sector privado, crear más empleo para la gente y utilizar bien los recursos públicos". Consultada sobre si el Fondo había tomado decisión sobre el reclamo argentino de que se reduzca la sobretasa que los países pagan por las deudas cuando se demoran los pagos, Georgieva dijo: "No hemos tomado ninguna decisión en una forma u otra, en ningún sentido".



TRES DETENIDOS Tres personas fueron detenidas sospechadas de haber participado en el crimen del joven de 17 años, quien fue asesinado de una puñalada en el pecho tras se atacado en medio de un robo en la localidad de Ezpeleta, en el partido bonaerense de Quilmes. Se trata de quienes serían los dos autores materiales del hecho y de una tercera persona que estaba en el lugar de detención. Según confirmó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, los autores fueron identificados por las cámaras de seguridad de la zona y por testigos del hecho. "Los ubicamos por las filmaciones y los testigos, a uno de ellos que había huido a una zona cerca del rio. Ahora estamos buscando el arma", comentó Berni en declaraciones a la prensa, poco antes de que el cuchillo fuese hallado en un descampado. NUEVO TRATAMIENTO Una interesante opción de tratamiento preventivo en personas de riesgo no vacunadas o para personas vacunadas que no pueden producir una respuesta inmunitaria es el potente anticuerpo descubierto por científicos del Hospital Universitario de Lausana y de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (Suiza), según la sección Salud de Europa Press. Los ensayos de laboratorio demostraron que proporciona protección a todas las variantes de interés identificadas hasta la fecha, incluida la Delta, las cuales podrían ser neutralizadas durante un máximo de 3-4 semanas, que se podrían extender a 4-6 meses. Abarca a los pacientes inmunodeprimidos, los receptores de trasplantes de órganos y los que padecen ciertos tipos de cáncer, quienes podrían estar protegidos contra el SRAS-CoV-2 recibiendo inyecciones de anticuerpos dos o tres veces al año. ESTA VEZ DE VERDAD Un cohete de Blue Origin voló por unos minutos en el espacio, con un emblemático pasajero de la conquista espacial a bordo: William Shatner, quien interpretó al legendario Capitán Kirk de la serie Star Trek. A los 90 años, se convirtió en la persona de mayor edad en llegar al espacio. Este es el segundo vuelo con pasajeros a bordo de la compañía del multimillonario Jeff Bezos, quien hizo el primer viaje el pasado mes de julio. REABREN FRONTERAS Este miércoles el gobierno de Estados Unidos confirmó que a partir de noviembre se abrirán los pasos fronterizos terrestres con México y Canadá. Pese a eso, indicaron que toda persona que quiera ingresar al país deberá tener la vacunación completa contra el coronavirus y que estén autorizados por la OMS. Luego de 19 meses sin actividad por el coronavirus y que causó varios problemas económicos entre los países, se permitirá que cualquier extranjero ingrese a Estados Unidos independientemente del motivo de su viaje. Durante varios meses Canadá y México le habían solicitado a Joe Biden que flexibilizara algunas medidas. Las vacunas aceptadas son: AstraZeneca, Pfizer, Janssen, Moderna, Sinopharm, Sinovac.