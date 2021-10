Sigue el arte en el Centro Médico Rawson

¡Ya hemos disfrutado de 8 ediciones de Arte para sanar en el Centro Médico Rawson! Este mes les presento a dos artistas increíbles: Pablo Diana y Norma Viegas. El recorrido comienza con el arte de Pablo Diana, quien me comentó que desde pequeño le gustaba dibujar y que es una pasión que abrazó toda su vida, aún habiendo elegido Odontología como profesión. En esta ocasión nos prestó dos de sus cuadros, ambos paisajes, en los cuales combina la naturaleza con la presencia indirecta del hombre (debido a que hay edificaciones en cada composición). La riqueza de sus pinturas se encuentra en las pinceladas, que son suaves y con pasajes imperceptibles en el cielo, a diferencia de los follajes de los árboles y arbustos, que parecen ser realizados con golpecitos, podría decirse que de manera más caótica pero bajo un control preciso para lograr las luces y las sombras de los mismos. Y también, algo que produce una cierta hipnosis, son aquellos sutiles cambios de tonalidad que aplicó tanto en las paredes de ambas estructuras, como en la tierra del cuadro de la capilla. Ambas obras tienen un clima emocional que me transmiten soledad y tranquilidad, y por alguna razón me hacen pensar en el invierno (lo cual enaltece esas dos sensaciones), a pesar de los colores cálidos que eligió. También me producen nostalgia, como si fuesen lugares que conocí de pequeña y que ya no están. Luego, giramos a la derecha y nos encontramos con todo un pasillo repleto de obras, terminando en la sala final con tres cuadros más. Todos ellos son de Norma Viegas. Algo muy bello que me escribió fue que de niña "llevaba cualquier papel que encontrara en su camino para intentar dibujar los diversos paisajes que se presentaban sobre el río, la puesta del sol, días de lluvia, conservar sus aromas, esa hermosa sensación de habitar en la naturaleza". Lo que la caracteriza es el eclecticismo y la constante búsqueda de distintos lenguajes visuales, desde la figura humana, el paisaje, la naturaleza desde un abordaje casi abstracto logrado a partir de la mancha, y la abstracción en sí, con chorreaduras de pintura, generando movimiento y explosiones de color. Es por eso que ubiqué sus cuadros de tal forma que se realizara un pasaje desde lo figurativo a lo abstracto, de manera gradual, teniendo en cuenta las obras de Pablo, con las cuales dialogan.

Norma Viegas





Pablo Diana