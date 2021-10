Efemérides del día de la fecha, 14 de Octubre

DÍA MUNDIAL DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y TRASPLANTES

Instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en este día se incentiva a los ciudadanos a manifestar su deseo de ser donantes y así salvar la vida o mejorar la calidad de vida de aquellos que se encuentran en grave estado de salud. A nivel nacional, en el año 2018, se sancionó la Ley Nº 27.447 (Ley Justina), que instituye que toda persona mayor de 18 años es donante de órganos o tejidos salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario.

Según el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), en lo que va del año, se realizaron 1.114 trasplantes y 436 personas donaron sus órganos además 9.52 es la cantidad de donantes por cada millón de habitantes. Actualmente, 6.946 personas necesitan un trasplante para salvar su vida.

DÍA MUNDIAL DE LA VISIÓN

Establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB) en el año 2000, en este día se concientiza sobre la ceguera y la discapacidad visual como grandes problemas de salud pública a nivel internacional y se remarca la importancia de la atención oftalmológica para prevenir estas afecciones visuales. El tema de este año es "Ama tus ojos" y tiene el objetivo de crear conciencia acerca de la importancia de la salud visual e impulsar a las personas a ir al oftalmólogo.

Además, incluye las 4 P para "amar a tus ojos": Prevenir (llevando una dieta sana y equilibrada para prevenir enfermedades, como la diabetes, que pueden afectar la salud visual); Proteger (utilizar lentes de sol de buena calidad y gafas de protección en el trabajo a la vez que se debe reducir el tiempo frente a la pantalla); Preservar (realice un examen oftalmológico completo); y Priorizar (incluya a los exámenes oculares en su examen médico rutinario).

La OMS advierte que la reducción de la visión puede ser ocasionada por varios factores, incluidas enfermedades como la diabetes y el tracoma, traumatismos en los ojos o afecciones como defectos de refracción, cataratas y glaucoma. Por otra parte, la IAPB estima que 165 millones de niños alrededor del mundo necesitan gafas; el 73% de las personas con pérdida de visión tienen 50 años o más; y, generalmente, las mujeres son un 12% más propensas a tener pérdida de visión.

SE LANZA "EVOLUTION"

Un día como hoy en el año 2016, Sabrina Carpenter lanzaba su segundo álbum "Evolution". Producido por Ido Zmishlany y Steve Mac e integrado por canciones compuestas por la cantante estadounidense junto a Rob Persaud y Zmishlany, el disco contiene sencillos inspirados en la vida de la artista: "Tengo las esperanzas de que a mis fans les guste y se sientan identificados con el álbum, que sientan que me están hablando a través de lo que están escuchando". Entre las canciones se encuentran "On purpose", "All we have is love", "Thumbs" y "Feels like loneliness".