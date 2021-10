Con el objetivo de reactivar el sector del turismo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires eximirá del pago del impuesto Inmobiliario a más de 7.500 hoteles, hospedajes, campings y alojamientos. Mediante un proyecto de Ley, que se elevará próximamente a la Legislatura, el Ejecutivo provincial prevé eximir de oficio a estas empresas del pago del Impuesto, tanto en su componente Básico (Edificado, Rural y Baldío) y en el Complementario, durante el periodo comprendido entre marzo de 2020 y septiembre de 2021. Según explicó en declaraciones radiales el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, la iniciativa "contempla las cuotas que hayan vencido durante la pandemia. Lo que se generará es un crédito fiscal que anula deudas e intereses de las cuotas que todavía no fueron pagadas y un saldo disponible por los montos que ya fueron abonados". Esta medida significa $557 millones de crédito fiscal que se generan a favor de estos contribuyentes, de los cuales $343 millones corresponden a tributos que no pudieron pagar y $214 millones a pagos que se realizaron y que serán devueltos. Incluso, este saldo disponible podrá ser utilizado para compensar otras deudas que se hayan generado por la crisis económica de la pandemia. La semana pasada, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció el Programa de Reactivación del Turismo Bonaerense, que contempla una serie de medidas de impulso a la actividad turística "con políticas activas y una inversión sin precedentes" para garantizar la reactivación del sector en la pospandemia. En materia impositiva, la reactivación implica la profundización de los beneficios fiscales para el sector, la condonación de deudas, la generación de crédito fiscal, que se complementan con medidas crediticias, de inversión y promoción del turismo. Al momento de realizar el anuncio, en la localidad de Villa Gesell, Kicillof destacó que "los servicios de hotelería no deberán pagar el impuesto inmobiliario y, quienes lo hayan hecho, contarán con crédito fiscal para disponer de esos recursos, ya que necesitamos que el turismo vuelva a ponerse de pie rápidamente". Además, el primer mandatario bonaerense aseguró que "estamos trabajando para recuperar todo aquello que vinimos a hacer antes de que llegara la pandemia: devolverle la identidad, la integridad y la unidad a nuestra Provincia. Tenemos más fuerzas que nunca para que renazca la provincia de Buenos Aires y los y las bonaerenses volvamos a reencontrarnos", concluyó. Para acceder al beneficio, los contribuyentes deberán poseer el 50% o más de la propiedad del emprendimiento. Asimismo, la Provincia desistirá de la realización de los reclamos por vía judicial que ya existiesen e incluso permitirá reformular los planes de pago que ya se hayan consolidado en los últimos meses.