En la Provincia de Buenos Aires están habilitadas las salidas recreativas y las reuniones sociales para todos los residentes de establecimientos de larga estadía. El ministerio de Salud recomienda sostener las medidas de cuidado, priorizar actividades al aire libre y evitar reuniones en espacios cerrados. Gracias al avance del plan de vacunación, se permiten actividades en residencias de personas mayores, instituciones neuropsiquiátricas, comunidades terapéuticas, hogares de niñas/os, hogares y residencias de personas con discapacidad. Durante las salidas y reuniones sociales es importante realizar las medidas de cuidado básicas como la higiene de mano y utilizar barbijo en todo momento para evitar la trasmisión del virus. No es obligatorio su uso cuando se circule al aire libre a más de 2 metros de distancia de otras personas. Además, se recomienda mantener una distancia preventiva de 2 metros entre personas, evitar el uso compartido de mates, vasos u otros utensilios. En tanto, las autoridades sanitarias recuerdan que también están permitidas las visitas familiares a los establecimientos de larga estadía. Para garantizar las medidas de cuidado los visitantes deberán respetar los protocolos establecidos en cada establecimiento, principalmente tener en cuenta horarios y turnos para evitar aglomeraciones y sostener el distanciamiento preventivo entre los grupos. También se deberán extremar los cuidados en residencias de personas con discapacidad o en visitas a residentes no autoválidos cuando no se pueda garantizar el distanciamiento preventivo. Además, se recomienda a familiares y amigos de residentes completar el esquema de vacunación contra COVID-19 y no participar de las reuniones o visitas si en los 10 días previos en caso de síntomas compatibles o confirmación de COVID-19 o contacto con casos confirmados de COVID-19.