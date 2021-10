» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 14/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Semanario del Pescador:

Paulatinamente las aguas entran en temperatura

Por Luis María Bruno









En esta época de transición muy paulatinamente las aguas de arroyos, ríos y canales van tomando temperatura. Tal es así que en estos momentos promedian de los 16 a los 20 grados dependiendo el día y del estado de los vientos. Por nuestra parte decidimos recorrer varios pesqueros de nuestra zona de influencia realizando un sondeo y relevamiento de los mismos en cuanto al estado del pique y las distintas especies que se pueden dar en estos momentos. Previo el haber pasado por Carnadas el Toro en ruta provincial 6 y Calixto Dellepiane, donde como de costumbre nos proveímos de unas buenas porciones de carnadas, viajamos hasta el Camping Recreo Keidel donde tenemos en guarda a nuestra embarcación Gino y desde donde salimos rumbo al Paraná Bravo. En este día con viento del sector Noreste buscamos repararnos en la costa de la provincia de Entre Ríos. Comenzamos a armar nuestros equipos como siempre compuestos por varas de metro ochenta a dos metros diez, con reeles rotativos y de los denominados huevitos, nylon del 0,40 mm, plomos de entre los 80 y 110 gramos y en las distintas líneas anzuelos corvineros número 3 al 6. Esta zona nos ofreció casi al instante respuestas y capturas exclusivamente de bagres amarillos de portes chicos y medianos, por lo que después de unas dos horas y sin respuestas de otras especies decidí visitar el río Alférez Nelson Page, por lo que motor en marcha viajamos por unos diez a quince minutos hasta nuestro nuevo sector de pesca. Aquí fondeamos en una profundidad de unos cinco metros, teniendo a tiro de caña el medio del río con profundidades de entre los ocho y quince metros, como así también la zona de costa más playa. En principio el pique fue calcado lo que estábamos obteniendo en el Bravo con respuestas de bagres amarillos y de los denominados picuditos de mediano porte. Con respecto a las carnadas, si bien estábamos realizando encarnes con una variedad de unas nueve carnadas distintas entre las cuales teníamos lombrices, salamín, chorizo colorado, maíz fermentado, masa, anguilas, filet de sábalo, mojarras y filet de sardinas salados, los piques y capturas se daban en forma exclusiva con los encarnes realizados con lombrices. Por otra parte nos estaba ocurriendo algo muy particular en varios de nuestros equipos: al sacar las líneas del agua nos encontrábamos con el faltante de anzuelos al estar cortadas las brazoladas a la altura de estos y sin haber visto picar las cañas. A todo esto en unos de mis equipos encarnados con rodajas de anguilas, ya había recibido en varias oportunidades un par de corridas que habían hecho sonar y de qué manera la chicharra del reel, por lo que comencé a ponerle mayor atención a este equipo, el cual después de reacondicionar las rodajas de anguila en el anzuelo volví a lanzar como lo venía haciendo hacia la costa debajo de las ramas de un sauce. Poco tiempo pasó en donde de a poco el pez comenzó a sacar línea del reel, en el cual dejé abierto el pick up manteniendo el nylon apenas frenado por mi dedo, lo dejé llevar y de repente paró. Con la puntera de la caña le di un par de tironcitos leves hacia atrás y comenzó a llevar de nuevo, tensé la línea, clavé con firmeza y comenzó una linda pelea. Pero qué pez era este que si bien peleaba y arremetía con llevadas de nylon en todas las direcciones no saltaba fuera del agua, por lo que iba descartando a tarariras y dorados. Quedándome con esa intriga continúe arrimándolo a la embarcación. Por otra parte tenía la tranquilidad de tener en mi línea un anzuelo número 6 con líder de acero. Finalmente y casi pegado a la embarcación salió fuera del agua la figura de una hermosísima palometa no solo por sus colores sino por su tamaño. Solamente pescando en la provincia de Corrientes había sacado semejante palometón, por supuesto que esto nos aclaraba las dudas sobre la faltante de anzuelos en nuestros equipos. Lo cierto es que posterior a esta captura realicé otra más y con un equipo que tenía anzuelos corvineros número 3 y encarnados con lombrices. Por lo que vemos están tomando todo tipo de carnadas siendo realmente extraordinarios los tamaños. Por otra parte, pienso que si estando el agua todavía en una temperatura de unos 16 grados y con un clima relativamente fresco, tenemos la visita de semejantes palometones no sé qué pueda pasar entrado más el verano y los días de calor intenso. Lógicamente después de esta segunda captura de palometa resolví salir nuevamente a aguas abiertas sobre el Paraná Bravo, para lo cual navegamos nuevamente por unos quince a dieciocho minutos más bajando hasta la baliza del kilómetro 164, donde fondeamos en una profundidad de unos doce metros. Nuevamente reacondicionamos equipos y carnadas y realizamos nuestros primeros intentos en este lugar. Los piques llegaron en este sitio para lindos patíes y porteñitos casi en exclusividad no dándose ninguna otra especie. Finalmente y ya de regreso a la guardería decidí realizar un último intento dentro del Doradito. Cabe destacar que, en cuanto a las carnadas en este día, lo que tiene que ver con las lombrices se llevaron todos los premios, es decir fueron lo más efectivos cien por ciento. En el Doradito comenzamos con piques y capturas de lindos bagres amarillos y paties. Jorge quien me acompañaba en esta jornada de pesca logró la captura de un bagre blanco que rondó los dos kilos de peso. Y así de esta manera dimos por concluido este nuevo relevamiento de pesca en nuestra zona de influencia. Esperemos que en breve comiencen a comer las bogas porque sabemos que están. Sabemos también del ingreso en estas semanas de un importante cardumen de sardinas tras las cuales ya ingresaron nuevamente algunos bagres de mar que de a poco se están afirmando en la zona. El pique de la semana Santa Elena – Entre Ríos: están picando muy bien lo que tiene que ver con patíes grandes y lo que en dorados se mantiene el pique todavía, el agua está clara ideal para los señuelos. Esquina – Corrientes: en este momento con buen pique, con artificiales de media agua y de profundidad se están sacando lindos ejemplares de dorados y surubí. Otra recomendación es utilizar la línea de multifilamento que es la más adecuada para realizar el trolling. En estos momentos se están realizando todas las pescas con devolución. Concepción del Uruguay, prov. Entre Ríos: No ha habido grandes cambios con respecto al informe de la semana anterior, o sea el pique sigue muy flojo en líneas generales, se da solo algo de variada con presencia de picudo, bagres amarillos, bagres blancos y no mucho más. La Paz – Entre Ríos: Esta semana que pasó mejoró bastante el pique de dorados, salieron lindas piezas, aunque la mayoría eran medianos y chicos, algunos cachorros y bastante buena variada, como patíes, moncholos, bogas y palometas en cantidad. Concordia –Entre Ríos: Se está dando el dorado y esperan que con esta altura del río puedan entrar las bogas. El dorado lo están pescando con carnada aunque anda muy bien también pescarlos con señuelo haciendo trolling. Santa Fe – Lagunas la Soraida y La Picasa: Laguna la Soraida de Villa Cañas pesquero Luis Rovea, está pasando por su mejor momento de la temporada. Realmente es fascinante cómo se está pescando, mucho pescado chico, mediano y grandes. Lógicamente que si uno emboca el día justo con un vientito lindo para garetearla hay sorpresas de kilo. Respecto a Laguna La Picasa, el otro gigante ubicada al sur de Santa Fe localidad de San Gregorio, se están haciendo pescas aceptables aunque ha bajado muchísimo el pique, debido a que se activó mucho el dientudo. Realmente compite el dientudo con el pejerrey por las carnadas, por lo que hay momentos en que se tiene que levantar el ancla o el muerto, largarse al garete y cambiar de lugar, porque se acarduma el dientudo delante de la embarcación y es imposible sacar un pejerrey. La Picasa continúa abierta por lo menos un mes más después cierra, no así Villa Cañas que seguirá abierta todo el verano para los que quieran ir a primeras horas a despuntar el vicio con los pejerreyes y después buscar algunas tarariras cuando apriete un poco el calor. Carmelo – Rep. Oriental del Uruguay: Algo de pejerrey queda, pero cada vez menos y mucho bagre de mar que si se afirmó, sin estar metidos en los pozos como estaban sino que ahora está navegando por los canales y diferentes profundidades, pudiéndose encontrar desde los ocho hasta veinte metros. Santa Teresita – Partido de la costa: La pesca viene bien, ya está aflorando la almeja así que hubo bastantes capturas de corvinas de costa y también del muelle. Ahora se justifica hacerse una escapada para intentar la pesca de la corvina, también siempre alguna brótola sale, algún chucho y algunas rayas. La pesca embarcada viene muy bien, con mucha cantidad de corvinas de muy buenos tamaños, pescadillas, algunos congrios y algunos gatuzos que ya están arrimando. En nuestro programa televisivo Nº 901 de esta semana, te mostramos todo lo comentado en nuestra nota, además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Grandes palometones por el Alférez Nelson Page al mejor estilo de Corrientes.

“No te pierdas las publicaciones de hoy y sus contenidos #5” https://t.co/U7sdDqlF0Q (via @revue) — Semanario del Pescador (@sepescador) October 14, 2021