Contó con un gran parque de autos y la presencia de varios representantes campanenses. La octava fecha del Campeonato 2021 de ALMA se desarrolló el pasado fin de semana en el autódromo de la ciudad de Dolores, donde la categoría de Benavídez mostró un parque interesante de autos: 98 pilotos se presentaron en estos tiempos de vacas flacas y situaciones complicadas para estar en la alta competencia. Y no solo se presentaron, sino que, a lo largo de todo el fin de semana, brindaron espectáculo en todas las clases, dejando muy conforme al público que regresó a los autódromos regionales y disfrutó de la propuesta. CLASE DOS En esta clase se pudo observar mucha paridad entre los 24 autos que se brindaron por lo suyo. La bandera a cuadro la vio primero Nicolás Lago. Por su parte, el campanense Agostino Giordano fue 19º en la clasificación, 10º en su serie y cerró el fin de semana en la 13ª posición con el Fiat Uno que cuenta con la motorización de Bustos y el chasis a cargo del JRT. CLASE TRES Otro excelente parque en esta clase: 30 autos en pista. El triunfo fue para Emiliano Carattozolo, quien atraviesa un muy buen momento. Por su parte, el representante de Lima (aunque oriundo de Dolores), Gastón Brown, fue 12º en la clasificación y 13º en su serie. Así quedó complicado para la final, en la que culminó 25º con el Fiat que cuenta con la motorización de Fabián Carranza y el chasis a cargo de Mariano Novoa. En tanto, el regreso de Pablo Savastano se producía con un sinfín de interrogantes, pero el representante de nuestra ciudad, a bordo del Ford Ka, puso en pista su experiencia y pudo estar en la mitad del pelotón con un auto que todavía tiene muchas cosas por corregir. Fue 22º en la clasificación, llegó 9º en su serie y en la final quedó en el 15º puesto. Un balance que le permite pensar que está en el buen camino con este auto que hace él mismo en su taller. TC 16OO Con 14 autos, esta divisional puso de manifiesto que sigue en pleno crecimiento. La carrera fue para Leonel Olivera, mientras que la representación campanense estuvo a cargo de Ludmila Rodríguez, quien fue 13ª en la clasificación, 12ª en la serie y 14ª en la final, tras padecer distintos problemas. La joven de nuestra ciudad cambió de motorista: ahora, el impulsor lo arma el "Flaco" Vela, mientras la atención del chasis es de Bravo. PROMOCIONAL Un parque de 17 autos volvió a demostrar que, este año, la clase mantiene su nivel de máquinas. Matías Sánchez se llevó la mejor parte del fin de semana al quedarse con la carrera y los puntos gordos para el campeonato TC 1100 Esta clase no pudo aumentar su parque, pero los autos que la componen le dan una particular paridad y brindan buenos espectáculos, tal como ocurrió en Dolores el último fin de semana. El ganador fue Alexis Cabral, en una carrera que contó con la participación de tres representantes campanenses: -el experimentado Víctor González mejoró a lo largo del finde (fue 8º en la clasificación y 5º en su serie) y culminó en el 4º puesto de la final con el auto que cuenta con la motorización de Bustos y su propio desarrollo en el chasis. -el joven Gastón Iglesias, quien están dando sus primeros pasos en la categoría, cerró la final en el 7º puesto (había sido 12º en la clasificación y 11º en la serie) con la máquina que le motoriza Bustos y que tiene el trabajo de su padre José Luis en el chasis. -el chico Ignacio López concretó su debut en esta carrera y culminó la final en el 8º puesto, después de haber sido 5º en la clasificación y 12º en la serie. Cuenta con la motorización de Burgos y el trabajo de todo el equipo. PRÓXIMA FECHA La próxima cita de ALMA será el 6 y 7 de noviembre en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. La categoría de Benavídez llegará a ese compromiso con la tranquilidad de haber desarrollado un muy buen fin de semana en Dolores.

GASTÓN IGLESIAS SIGUE SUMANDO EXPERIENCIA EN LA TC 1100: FUE 7º EN LA FINAL.





VÍCTOR GONZÁLEZ FUE PROTAGONISTA EN LA TC 1100: CULMINÓ EN EL 4º PUESTO.