Franchini pide un último esfuerzo para llegar a la próxima Copa Argentina









Luego de las cuatro victorias en fila, el DT reconoció al plantel por su gran presente, pero apunta a más: "Los comprometí a hacer el esfuerzo para tratar de clasificar. Y para ello es fundamental ganarle a Ferro", remarcó. Luego de la victoria frente a Deportivo Morón que le permitió a Villa Dálmine llegar a cuatro triunfos consecutivos y repuntar en la tabla de posiciones hasta la 13ª posición, el DT Marcelo Franchini afirmó que "hay que disfrutar este momento", pero, al mismo tiempo, aseguró que su principal tarea en la semana es "no dejar que los jugadores se relajen". Incluso, reveló que ya les pidió a los jugadores "el esfuerzo" necesario para tratar de clasificar a la próxima edición de la Copa Argentina. Para ello, el Violeta debe terminar entre los mejores ocho de la Zona B (hoy está necesitando descontar seis puntos en las últimas cinco fechas). "No hay que dejar que los jugadores se relajen, no queremos que eso pase", explicó el entrenador en diálogo con FM Radio City Campana. "Nuestro primer objetivo en esta segunda rueda era sumar la mayor cantidad de puntos posibles y escaparle al fondo de la tabla de posiciones. Estamos cumpliendo con eso, pero ahora comprometí al plantel para hacer el esfuerzo de llegar a clasificar a la Copa Argentina. Y para ello es fundamental ganarle a Ferro. Creo que si lo hacemos, tendremos grandes posibilidades de lograrlo", se entusiasmó, ya pensando en el duelo del próximo martes por la noche en Mitre y Puccini entre los dos mejores equipos de la segunda rueda (en este lapso, Villa Dálmine ha sumado 22 puntos, uno más que el elenco de Caballito). Pero además de hacer público ese último esfuerzo que le reclamó al plantel, "Pepo" también dejó elogios para los jugadores por este gran presente que atraviesa el conjunto de nuestra ciudad: "Estamos haciendo muy bien las cosas. Los chicos venían trabajando muy bien y por suerte se están viendo los frutos de eso. Porque además de los resultados estamos teniendo un buen funcionamiento, con buenos pasajes de juego", señaló. El DT reconoció que "costó mucho" llegar a este momento y resaltó el partido ante Deportivo Morón como uno de los puntos más altos del equipo: "Nos salió todo bárbaro desde el inicio. Estuvimos firmes y tuvimos autoridad, hubo solvencia defensiva y buen juego". En cuanto a los nombres propios, uno que sobresale rápidamente por las buenas actuaciones que está realizando es el de Alejandro Gagliardi, quien suma 5 conquistas y es el goleador del equipo junto a Fernando Bersano. "El Tano venía mal físicamente, pero está haciendo un esfuerzo muy grande en el día a día y hoy es un jugador fundamental dentro de los once. Exige muchísimo a los centrales contrarios, los desgasta y, además, está llegando al gol con continuidad. Y eso le hace muy bien", lo destacó Franchini. Igualmente, el entrenador señaló que una de las claves de este presente es el crecimiento individual de muchos jugadores: "Hay rendimientos muy parejos en casi todas las posiciones y eso permite tener distintas opciones para definir la alineación. Así se consolidó esa competencia interna que yo venía reclamando y que le hace bien a todo el plantel".



EL ENTRENADOR RESALTÓ EL PARTIDO DE SU EQUIPO EN MORON: “NOS SALIÓ TODO BÁRBARO".



CEBALLOS, EL ÁRBITRO El encuentro entre Villa Dálmine y Ferro Carril Oeste, correspondiente a la 30ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, se disputará el próximo martes desde las 21.10 horas en el estadio de Mitre y Puccini. Y el arbitraje estará a cargo de Diego Ceballos, quien dirigirá por novena vez al Violeta, que hasta el momento suma 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas bajo su tutela. Estará acompañado de los asistentes Manuel Sánchez y Alejandro Schneller y del "cuarto" José Carreras.