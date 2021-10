La Selección juega desde las 20.30 horas en el estadio Monumental. En el cierre de la segunda triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina enfrentará esta noche a Perú en un partido que comenzará a las 20.30 horas y se disputará en el estadio Monumental. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que arrastra un invicto de 24 encuentros, llega a este compromiso luego de la gran actuación que ofreció en la victoria 3-0 sobre Uruguay del pasado domingo. Y con la posibilidad de ampliar su ventaja en busca de la clasificación al Mundial "Qatar 2022": en caso de ganar obtendrá nueve o diez puntos de diferencia respecto al quinto puesto con seis fechas por jugar (sin contar el suspendido frente a Brasil). Para recibir al conjunto incaico, el entrenador realizaría tres cambios respecto a la formación ante Uruguay: Marcos Acuña y Ángel Di María volverían a la titularidad, mientras Gonzalo Montiel sería el lateral por derecha. "Está claro que mientras el equipo funcione y nos dé señales positivas, no tenemos por qué retocar tanto", señaló ayer Scaloni. Así, los once de esta noche serían: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Crisitan Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez. Por su parte, Perú llegará al Monumental con la necesidad de sumar, sobre todo luego de la dolorosa derrota 1-0 sufrida el domingo ante Bolivia en La Paz. Actualmente, el combinado dirigido por Ricardo Gareca se encuentra en la 7ª posición con 11 unidades, cuatro menos que Colombia, que se ubica en el quinto puesto con 15. Hoy, además, también jugarán: Bolivia vs Paraguay (17.00 horas), Colombia vs Ecuador (18.00), Chile vs Venezuela (21.00) y Brasil vs Uruguay (21.30). Las posiciones son encabezadas por Brasil, que suma 28 puntos. Después se ubican Argentina (22 unidades), Ecuador (16), Uruguay (16), Colombia (15), Paraguay (12), Perú (11), Chile (10), Bolivia (9) y Venezuela (7).

DE PAUL Y MESSI, FIGURAS DE “LA SCALONETA" EN EL 3-0 ANTE URUGUAY.