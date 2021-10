Así lo expresó el Intendente al tomar la palabra en el plenario del PRO del que participaron el diputado nacional Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal junto a militantes de más de 80 distritos bonaerenses. El intendente Sebastián Abella participó este jueves de un importante encuentro que tuvo como protagonista al presidente del bloque PRO de diputados nacionales, Cristian Ritondo, y al que asistieron militantes de más de 80 distritos bonaerenses para reafirmar su apoyo a Diego Santilli. El plenario -organizado por las agrupaciones La Protagonista, La Territorial y Banquemos y realizado en Tigre- contó con la presencia de María Eugenia Vidal, quien acompañó y alentó a los candidatos bonaerenses al tiempo que dio su apoyo al ex ministro de Seguridad de cara a 2023: "Quiero decires también que este equipo tiene un liderazgo en la provincia, con alguien que se lo ganó sobradamente alguien en quien confío con los ojos cerrados, que es Cristian Ritondo". "Este es mi equipo en la provincia", dijo Vidal en el acto que, además de Abella, contó también con la presencia de diputados nacionales, legisladores bonaerenses, candidatos a concejales y ex intendentes. Al tomar la palabra, Abella expresó ante los presentes la importancia de ganar las elecciones del 14 de noviembre, pero hizo hincapié en las necesidades y urgencias que los vecinos tienen hoy. "Hoy más que nunca hay que poner el oído, estar cerca del vecino, tomar un compromiso y cumplir con la palabra que le damos. Se vienen dos años de una Argentina muy complicada, sin un liderazgo presidencial, por lo que vamos a tener que estar todavía mas cerca de los vecinos ante una situación económica y social cada vez más complicada", aseveró el Intendente. "Una vez hicimos historia y fuimos capaces de ganar la Provincia desde abajo, sin aparatos municipales, con la fuerza de nuestras convicciones, con militancia pura y con María Eugenia que supo conducirnos encarnando los sueños y las necesidades de los bonaerenses", expresó Ritondo al tomar la palabra. "En la militancia no hay grieta ni divisiones tóxicas, hay espacios de lucha por una causa justa que nos hace mejores ciudadanos, y cuando estamos en la lucha mantenemos un nivel de igualdad, que no tira para abajo ni frustra a nadie, sino que cada uno por sus méritos sabrá lograr lo que se merezca y sueña. Para eso estamos aquí. Para seguir siendo el cambio en la Provincia como nos enseñó María Eugenia, como nos enseñan Horacio y el Colo, y para que la Provincia sea el motor de una pujante República Argentina", finalizó Ritondo. Por su parte, el diputado provincial Alex Campbell expresó: "Nos juntamos con referentes de la Provincia junto a María Eugenia y Cristian. Un encuentro importante para seguir enfocados en el objetivo de Juntos: llevar las necesidades de los vecinos al centro de la agenda y terminar con el atropello del gobierno". Y agregó: "Tenemos que ponerle un freno al kirchnerismo y consolidar un cambio para la Provincia, trabajando y poniendo el hombro, es la única forma de dejar atrás la tremenda crisis a la que nos arrastró el gobierno con sus políticas".