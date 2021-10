Algo cursi pero es bonito saberlo...

¿Sabes porque el anillo de compromiso se usa en el cuarto dedo? Existe una leyenda china que lo puede explicar de manera bonita y muy convincente... Los pulgares representan a los padres. Los índices representan tus hermanos y amigos. El dedo medio te representa a ti mismo. El dedo anular (cuarto dedo) representa a tu pareja. El dedo menique representa a los hijos. Ok... Entonces: Primero junta tus manos palma con palma, después, une los dedo medios de forma que queden nudillo con nudillo. Ahora intenta separar de forma paralela tus pulgares representan a los padres), notaras que se abren porque tus padres no están destinados a vivir contigo hasta el día de tu muerte, únelos de nuevo. Ahora intenta separar igual los dedos índices (representan a tus hermanos y amigos), notaras que también se abren porque ellos se van, y tienen destinos diferentes como casarse y tener hijos. Intenta ahora separar de la misma forma los dedos meniques (representan a tus hijos) estos también se abren porque tus hijos crecen y cuando ya no te necesitan se van, únelos de nuevo. Finalmente, trata de separar tus dedos anulares (el cuarto dedo que representa a tu pareja) y se sorprenderán al ver que simplemente no puedes separarlos...eso se debe a que una pareja está destinada a estar unida hasta el último día de su vida y es por eso porque el anillo se usa en este dedo. Claudio Valerio / © Valerius / valerius@fibertel.com.ar