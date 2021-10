P U B L I C





NUEVA FUNCIONARIA El presidente Alberto Fernández anunció que la ex diputada nacional Gabriela Cerrutti quedará "a cargo de la Unidad de Comunicación de Gestión Presidencial", por lo que tendrá el rol de "comunicar información" y "el rumbo del Gobierno en su conjunto". "Hoy designé a Gabriela Cerrutti a cargo de la Unidad de Comunicación de Gestión Presidencial", indicó Fernández en su cuenta de la red social Twitter. En ese marco, el jefe de Estado detalló: "A partir de hoy, será ella la Portavoz de la Presidencia. Una nueva figura que he tomado de algunas democracias europeas". En su publicación, que fue acompañada por un video en el que se puede ver al Presidente junto a la ex diputada nacional, Fernández aclaró que la designación busca "aportar a una comunicación pública democrática".



PRESENTADOS El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, brindó una conferencia de prensa en la provincia de Santa Fe para presentar a los 575 efectivos de Gendarmería que el Gobierno envió a la provincia y subrayó que el narcotráfico en la zona de Rosario "no es un problema de la provincia, sino de todos los argentinos". Acompañado por el gobernador Omar Perotti, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el ministro de Seguridad provincial, Jorge Lagna, Fernández presentó oficialmente al primer contingente de los 575 oficiales y destacó el trabajo de "inteligencia criminal que se está desarrollando en la provincia" y que servirá para la tarea de las fuerzas federales. "No es un problema de la provincia, sino de todos los argentinos. Por eso estamos trabajando de este modo. El diagnostico lo conocemos y está trabajando todo el personal de Gendarmería y utilizamos el diagnóstico hecho por la provincia para ponerle coto a esta situación", sostuvo el ministro. FALLA GENERAL Los cajeros de la red Banelco estuvieron afectados por una falla general y los clientes no pudieron realizar operaciones, mientras que también hubo inconvenientes para hacer pagos con tarjetas de débito. En las últimas horas de la tarde, usuarios comenzaron a expresar sus quejas en redes sociales por la imposibilidad de efectuar transacciones. Cerca de las 20, los inconvenientes comenzaron a solucionarse y los usuarios pudieron realizar las transacciones. En redes sociales, los clientes se quejaron porque los cajeros automáticos impedían realizar cualquier tipo de operaciones, como transferencias, pagos o compras. Fuentes del Banco Central indicaron que la falla ocurrió en las redes pero no en las entidades financieras. DE PROPORCIONES Un incendio que estalló durante la madrugada del jueves en un edificio comercial y residencial en Kaohsiung, Taiwán, al sur de China, se cobró la vida de al menos 46 personas y dejó otras 55 con heridas de diversa magnitud, de acuerdo al departamento de bomberos de la ciudad. Hasta la tarde del jueves, 87 personas habían sido evacuadas del edificio de 13 pisos en Fubei Road en el distrito de Yancheng de la ciudad, según el Departamento de Bomberos de Kaohsiung. El incendio estalló alrededor de las 03H00 local de este jueves (19H00 UTC del miércoles) en el primer piso del edificio y se elevó al sexto piso, llenando el séptimo piso y más arriba con humo, cuya inhalación causó la mayoría de las víctimas, dijo el jefe de la oficina local, Lee Ching-hsiu. CONGELAMIENTOS El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, defendió el nuevo congelamiento de precios, por entender que la inflación de este año "es durísima" y es necesario que los salarios estén por encima. La Secretaría de Comercio Interior pidió a empresarios del sector de consumo masivo congelar precios de 1.245 artículos de la canasta básica por un plazo de noventa días, en un intento por poner un freno a la inflación.