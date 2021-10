» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 15/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Calendario Maya:

Serpiente 6 - Energía del 15/10/2021 - Trecena del Sol

Por Alejandra Dip













Alejandra Dip









Astrología Maya. Año Semilla 3. La Serpiente nos trae la posibilidad de cambiar de piel y de hacer una sanación espiritual. Fuerza vital. Despertar del instinto. DÍA 82 DEL AÑO SOLAR SEMILLA 3. DÍA 26 DE LA LUNA 3 ELÉCTRICA DEL VENADO DEL 20/9 AL 17/10. Día 5 de la 12ava semana del año, semana blanca. Estamos en el Día 45 del Tzolkin Calendario Lunar - Castillo rojo del Este del girar. Kin 45 - Serpiente 6 - autoguia. Energía influyente en todas las cosas que suceden en la comunidad, energía que inicia y transforma. También tenemos que observar como esta nuestro cuerpo, nuestra salud. Día para encontrar el equilibrio entre lo instintivo, lo que necesitamos realmente y todo lo que cargamos por el mero hecho de acumular. Debemos aprender que cuando más cargamos más difícil es seguir el camino tratando de sostener todo lo conseguido. Cuan difícil se hace la vida en épocas de crisis, cuando nos amargamos por lo que podemos perder de lo obtenido materialmente. Aprender a trascender la materia luego de haberla obtenido. Darle solo la importancia que merece, no extremarla. No exigirnos corriendo detrás de lo material. Hoy día para tener en cuenta que pide nuestro cuerpo, dejar de darnos manija, escucharnos. El cuerpo habla cuando la boca calla. Conectar - disfrutar. Momento de cambiar de piel, de reinventarse. Día que requiere rápida adaptabilidad. No se admiten impulsos desmedidos, agresiones, enrosques mentales, celos descontrolados, ni especulación. La clave de hoy es no colapsar, encontrar nuestras propias libertades, abrir la mente, sacar los prejuicios y las represiones corporales. Conectar con todo aquello que teníamos olvidado y nos hace tanto bien. Esta frecuencia nos genera vitalidad, nos libera en cuerpo y mente, nos ayuda a abrirnos con fuerza y potencia para levantar el sistema de defensas. También excelente día para la venta, aprovechar a vender eso que queremos y no estábamos logrando vender. Aprovecha este momento para implementar la venta online. ¡Buenísima jornada de transformación para todos. IN LAK ECH!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar