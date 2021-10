» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 15/oct/2021 de La Auténtica Defensa. ¿Por qué es tan importante donar órganos?









Según el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) 6946 personas necesitan un órgano hoy para salvar su vida, 1116 fue la cantidad de trasplantes realizados en lo que va del año, provenientes de 436 personas que donaron sus órganos. Es imprescindible fomentar la cultura de la donación de órganos, tejidos y trasplantes. Cada donante puede salvar hasta 8 vidas y uno de tejidos puede ayudar hasta 75 personas. "Cada día, hay mayor conciencia y responsabilidad por parte de la sociedad sobre la trascendencia de ser donante y de la importancia y esperanza que implica para el paciente que lo necesita. Con esta acción se genera un alto nivel de compromiso social. Sin embargo, a pesar de los avances, todavía casi 7 mil personas siguen esperando en nuestro país un trasplante de órgano", plantea la Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC. Es importante comentar que sólo el 25% de los pacientes que requieren de un trasplante de médula ósea son compatibles con su grupo familiar, el resto debe recurrir a un donante no emparentado, a través de los Registros de Donantes del Mundo. "Cuantos más donantes inscriptos existan, mayores son las posibilidades para los pacientes de encontrar un donante no emparentado compatible. Las personas que quieran registrarse como donantes de médula ósea deben tener entre 18 y 55 años, pesar más de 50 kilogramos y no tener antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas", explica la Dra. Valeria El Haj. Actualmente hay más de 37 millones de donantes registrados en todo el mundo. Gracias a los donantes, a la intervención de los profesionales y trabajadores de la salud de todo el país y al trabajo de los organismos provinciales de procuración, esta silenciosa y gigantesca tarea ha llenado de esperanza y calidad de vida a muchos hogares argentinos. Donar órganos salva vidas: ¿quiénes y cómo pueden donar? Todas las personas mayores de 18 años tienen el derecho de manifestar su voluntad de donar órganos, es decir, dejar asentado su deseo respecto del destino de sus órganos y tejidos después de la muerte. En el momento del fallecimiento, el organismo responsable verificará la última voluntad hacia la donación de órganos. De no existir manifestación expresa, la ley presume que la persona es donante. Dado el contexto actual, el trámite se puede realizar de manera online a través de la aplicación Mi Argentina, por medio de la cual las personas podrán acceder a su credencial digital de expresión de voluntad de donación de órganos y tejidos.