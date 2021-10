» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 15/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Lavarse las manos reduce hasta un 65% el riesgo de contraer infecciones









Cada 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos, una iniciativa promovida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). La Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC, explica la importancia de concientizar a la población sobre el lavado de manos, un hábito que debería ser esencial dentro de nuestra rutina. El lavado de manos es el método más sencillo, rápido y económico para prevenir enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agudas como el coronavirus, infecciones cutáneas y parásitos, entre otras patologías que afectan la salud de millones de personas a nivel mundial. Esta acción que tuvo relevancia por el desarrollo de la pandemia del Covid-19, tiene aún más beneficios que debemos tener en cuenta. Solo con lavar las manos con abundante agua y jabón, estamos protegiendo nuestro organismo de innumerables virus e infecciones, que suelen atacar nuestro sistema digestivo y/o respiratorio y a través de ellos, afectar otros órganos. Por ello, se recomienda que en las situaciones donde no se tiene acceso al lavado de manos, se reemplace con una solución con 60% de alcohol, que sustituya dicha acción. Al respecto, la Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC expresa: "Está comprobado que la limpieza de manos de forma adecuada reduce entre un 50% y un 65% el riesgo de contraer infecciones como el COVID-19. Es necesario que todos podamos inculcar en nuestras comunidades esta práctica, y hacer especial hincapié en su enseñanza a los niños y jóvenes, ya que es más sencillo que lo introduzcan en su día a día y que lo realicen de forma correcta". Por eso, se han implementado una serie de pasos a seguir para lograr el exitoso lavado de manos: 1. Mojarse las manos con agua corriente limpia (tibia o fría) y enjabonarse las manos. 2. Frotarse las manos con el jabón hasta que haga espuma. No olvidar la parte de atrás de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas. 3. Restregarse las manos durante al menos 20 segundos. 4. Enjuagarse bien las manos con agua corriente limpia. 5. Secarse con una toalla limpia o al aire. Además, la profesional aclara que es importante higienizarse las manos frecuentemente sobre todo: - Antes y después de manipular basura o desperdicios. - Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar. - Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, etc. - Después de manipular dinero, llaves, etc. - Después de ir al baño o de cambiar pañales. - Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. - Antes y después de atender a alguien que esté enfermo. - Antes y después de tratar una herida o un corte. - Luego de tocar animales, sus alimentos o excrementos. "Lavarnos las manos debería implementarse en la rutina diaria de todos los individuos, entendiendo que este hábito ayuda a salvar vidas´´, expresa la Dra. Valeria El Haj. Y agrega que: "El poder está en nuestras manos, solo es fundamental recordarlo", finaliza la profesional.