Breves: Deportivas

PEQUE BARRIDO En el Masters 1000 de Indian Wells y después de su gran triunfo sobre el noruego Casper Rudd en Octavos de Final, el argentino Diego Schwartzman no tuvo oportunidades ante el británico Cameron Norrie, que lo superó 6-0 y 6-2 y lo eliminó en los Cuartos de Final. Su rival en semifinales será el búlgaro Grigor Dimitrov, que le ganó 7-6 en el tercero al polaco Hubert Hurkacz. La otra semifinal se conformará hoy tras los duelos Nikoloz Basilashvili vs Stefanos Tsitsipas y Taylor Fritz vs Alexander Zverev.



SIGUEN SUMANDO Tres tenistas argentinos que buscan acceder al Top 100 del ranking mundial estarán disputando hoy los Cuartos de Final del Challenger que se está desarrollando en Santiago de Chile: Juan Manuel Cerúndolo (103º) y Sebastián Báez (140º) se enfrentarán entre sí por un lugar en semifinales, mientras Francisco Cerúndolo (110º) jugará por el mismo objetivo ante al brasileño Matheus Pucinelli de Almeida. FIXTURE CONFIRMADO La Selección masculina de Vóley ya tiene confirmado su fixture para el Mundial de Rusia 2022. El combinado nacional, sexto en el ranking mundial, será cabeza de serie del Grupo F y debutará el 27 de agosto contra Egipto en la ciudad de Krasnoyarsk. El 28 de agosto jugará contra Países Bajos y el 29 completará la primera fase frente a Irán. DECK VS CAMPAZZO En una nueva jornada de la pretemporada de la NBA, Oklahoma City Thunder venció 108 a 99 a Denver Nuggets en un duelo con presencia argentina en ambos bandos. El alero santiagueño Gabriel Deck aportó 5 puntos, 2 rebotes, una asistencia y un robo para el ganador, mientras el base cordobés Facundo Campazzo sumó 4 puntos, 5 asistencias, 5 rebotes y 3 robos para el perdedor. Anoche, al cierre de esta edición, Thunder y Nuggets volvían a enfrentarse en Oklahoma. SUPERBIKE: CINCO NACIONALES Cinco pilotos argentinos estarán presentes en el Gran Premio de Argentino del Campeonato Mundial de Superbike (WorldSBK) que comenzará hoy con su actividad oficial en el circuito de Villicum, en la provincia de San Juan (este viernes, las dos categorías tendrán dos tandas de entrenamiento). Leandro Mercado, Luciano Ribodino, Marco Solorza, Andrés González y Matías Petratti serán los representantes de la bandera nacional. Será la tercera ocasión que la categoría visite el trazado sanjuanino que fue inaugurado el 14 de octubre de 2018 y tiene una extensión de 4.266 metros. MOCCIA Y PARETO Mario Moccia fue elegido como nuevo presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) y así se convirtió en el sucesor de Gerardo Werthein y en el mandatario número 21 del organismo en el que ejerció la secretaría general durante los últimos tres ciclos (de 2009 a 2021). A su vez, en la nueva conformación del COA, la judoca Paula Pareto, quien se retiró de la actividad luego de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, fue nombrada como nueva delegada de la Comisión de Atletas.