Sin brillar y gracias a un cabezazo de Lautaro Martínez, Argentina le ganó ayer 1-0 a Perú como local y quedó más cerca de la clasificación al Mundial. Sin el brillo que supo mostrar ante Uruguay y hasta esquivando un penal que pudo haber nivelado el marcador en un momento de dudas del segundo tiempo, Argentina superó anoche 1-0 a Perú como local y dio un nuevo paso en su camino al Mundial de Qatar 2022. En el primer tiempo, el combinado incaico se agrupó en su campo y le complicó los circuitos a la Selección, que tuvo sus mejores opciones en los pies de Ángel Di María (estuvo muy activo, pero le faltó precisión para definir). Y como Lionel Messi no podía gravitar, la Albiceleste careció de profundidad a pesar de prácticamente monopolizar el balón gracias a su intensa presión tras cada pérdida. Y el quiebre llegó, justamente, tras una recuperación en campo ajeno: fue a los 42 minutos, en una acción rápida por derecha, cuando el poco aprovechado Nahuel Molina lanzó el centro a la carrera y Lautaro Martínez anticipó de cabeza para sorprender al arquero Pedro Gallese. En el complemento, los dirigidos por Lionel Scaloni fueron cediendo protagonismo y cuando nada pasaba en el juego, el ingresado Jefferson Farfán se le escapó a la dupla Romero-Otamendi y forzó el penal ante la salida de Emiliano Martínez. La responsabilidad desde los doce pasos la asumió Yoshimar Yotún, quien estrelló su remate en el travesaño y dejó escapar la mejor chance de Perú. De allí en adelante, Argentina mejoró y controló las acciones, aunque no pudo ampliar la exigua diferencia. Aunque no penó por ello y estiró su invicto a 25 partidos. Ahora, la Selección (todavía con un partido menos) suma 25 unidades y tiene nueve de ventaja sobre Colombia y Uruguay (16), que ocupan el cuarto y quinto puesto, a falta de seis fechas para el final de las Eliminatorias Sudamericanas. Su próximo compromiso será el jueves 11 de noviembre frente a la Celeste en Montevideo. Y luego, el jueves 16 recibirá a Brasil en la provincia de San Juan. Ayer, la 12ª fecha se completó con los siguientes resultados: Brasil 4-1 Uruguay, Bolivia 4-0 Paraguay, Colombia 0-0 Ecuador y Chile 3-0 Venezuela. Con estos marcadores, Brasil lidera con 31 puntos (podría clasificarse en la próxima fecha) y Argentina es escolta con 25. Luego se ubican Ecuador (17 unidades), Colombia (16), Uruguay (16), Chile (13), Bolivia (12), Paraguay (12), Perú (11) y Venezuela (7).

EL FESTEJO DE PAREDES CON EL AUTOR DEL GOL, LAUTARO MARTÍNEZ. SÍNTESIS DEL PARTIDO ARGENTINA (1): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni. PERÚ (0): Pedro Gallese; Jhilmar Lora, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Pedro Aquino; Christian Cueva, Christopher González, Yoshimar Yotún, Raziel García; Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca. GOL: PT 42m L. Martínez (A). CAMBIOS: ST 14m Jefferson Farfán por Lapadula (P); 27m Nicolás González y Guido Rodríguez por Di María y Paredes (A); 28m Gabriel Costa y Wilder Cartagena por García y Yotún (P); 34m Joaquín Correa por L. Martínez (A); y 35m Marcos Johan López por Gonzáles (P). INCIDENCIA: ST 20m Yotún (P) falló un penal. ESTADIO: River Plate. ÁRBITRO: Wilton Sampaio (Brasil).