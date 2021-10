INICIA UNA NUEVA FECHA La 16ª jornada de la Liga Profesional comenzará hoy con cinco encuentros: Godoy Cruz vs Central Córdoba (14.30), Rosario Central vs Patronato (16.45), Racing Club vs Platense (19.00), Vélez Sarsfield vs Arsenal (21.15) y Defensa y Justicia vs Estudiantes de La Plata (21.15). El líder River Plate (33 puntos) recibirá el domingo 20.15 a San Lorenzo, mientras el escolta Talleres (32) enfrentará como visitante a Colón, también el domingo, pero desde las 15.45.



GUIÑAZÚ, A TUCUMÁN Pablo "Cholo" Guiñazú tiene todo acordado para convertirse en el sucesor de Omar De Felippe como nuevo entrenador de Atlético Tucumán. Será la primera experiencia como DT para el exmediocampista de Newells, Independiente y Talleres, entre otros equipos. Actualmente, el Decano atraviesa una racha de seis encuentros sin triunfos (dos empates y cuatro derrotas) y se encuentra en la 21ª posición de la Liga Profesional con 16 puntos. CRESPO DEJÓ SAN PABLO Hernán Jorge Crespo (46 años) se desvinculó como entrenador de San Pablo de Brasil y ya tiene reemplazante: el histórico arquero Rogerio Ceni. El DT argentino había arrancado de gran manera su experiencia en el vecino país, logrando conquistar el Campeonato Paulista (San Pablo llevaba 16 años sin hacerlo). Sin embargo, nunca pudo hacer pie en el Brasileirao, donde cosechó 6 victorias, 12 empates y 7 derrotas y no pudo sacar nunca al equipo de la zona baja de la tabla. Así, el exentrenador de Banfield y Defensa y Justicia se marcha del Tri luego de 57 partidos (ganó 24, igualó 21 y perdió 12). JUEGA EL PSG Sin Lionel Messi ni Ángel Di María ni Leandro Paredes, que anoche jugaron ante Perú por Eliminatorias, Paris Saint Germain recibirá hoy a Angers (16.00; ESPN) en el inicio de la 10ª fecha de la Ligue 1 de Francia. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino lidera el certamen con ocho victorias en nueve presentaciones (suma 24 puntos y tiene seis de ventaja sobre Lens).