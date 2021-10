Anoche, el Verdinegro se impuso 1-0 ante Paraná en San Pedro con un gol agónico de Sergio Robles y, de esa manera, niveló la serie semifinal. Sin embargo, en la definición desde los doce pasos cayó por 4-2. El sueño de Defensores de La Esperanza en la Copa Federación Norte se terminó anoche en San Pedro, tras una definición por penales en la que Paraná estuvo más efectivo y lo dejó sin boleto para la gran final. El equipo de nuestra ciudad, que había perdido 1-0 en el partido de ida disputado en cancha de Puerto Nuevo, viajó ayer hasta San Pedro con la ilusión de revertir ese resultado. Y por ese objetivo peleó hasta el final del encuentro. Y justamente, por esa insistencia, en los últimos instantes tuvo su premio: un agónico gol de Sergio Robles le permitió al Defe ganar 1-0, nivelar la serie y forzar los penales. Sin embargo, al igual que Atlético Las Campanas en Cuartos de Final, no pudo con Paraná en la definición desde los doce pasos. Y eso que el comienzo le resultó favorable: César Machena falló para el local, mientras Julio Serrano anotó para el Verdinegro, que arrancó 1-0 arriba. Pero el elenco sampedrino ya no volvió a malograr ejecuciones, mientras Facundo Fernández y Sergio Robles no pudieron concretar sus respectivos remates. Por ello, a pesar que Joel Cerrudo le dio una última esperanza al conjunto de nuestra ciudad, Paraná cerró 4-2 la serie de penales a su favor. "Otra vez nos quedamos con la sensación de que merecimos algo más", le contó el DT Cristian Tejera a La Auténtica Defensa tras el partido, todavía lamentando el 0-1 sufrido en cancha de Puerto Nuevo, donde su equipo contó con numerosas bajas, pero también con numerosas oportunidades para alcanzar la igualdad e, incluso, ganar el encuentro. "Igualmente, el balance es altamente positivo. Atravesamos una pandemia que generó muchas complicaciones, pudimos volver a jugar y estuvimos a la altura de las circunstancias, terminando entre los mejores cuatro equipos del torneo", agregó el entrenador. La formación titular que presentó anoche en San Pedro estuvo conformada por Guillermo Friedrich; Manuel Soraire, Matías Andrusyszyn, Sergio Robles, Tulio Barrios; Federico Godoy, Fidel Cantero, Julio Serrano, Javier Tejera; Thomas Solís y Facundo Fernández. Luego, en el segundo tiempo ingresaron Diego Romero (por Tejera), Torres (por Solis), Joel Cerrudo (por Godoy) y Marcelo Cabral (por Andrusyszyn). Con su victoria en los penales, Paraná avanzó a la final de esta Copa Federación Norte y ahora espera por el ganador de la otra serie semifinal que el miércoles definirán Sportivo Barracas de Colón y Sports de Salto (en la ida ganó Barracas por 1-0). Como premio deportivo, el campeón del certamen obtendrá una plaza en el próximo Torneo Regional Federal Amateur.

LA FORMACIÓN TITULAR QUE EL VERDINEGRO PRESENTÓ ANOCHE EN SAN PEDRO.