El Tricolor buscará defender el quinto puesto y acercarse a los cuatro de arriba. Esta tarde, desde las 15.30, el Club Ciudad de Campana enfrentará como visitante a Banco Hipotecario por la décima fecha del campeonato de Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). Por el momento, los Tricolores cosechan seis victorias (Los Molinos, Vicente López, Ezeiza, Náutico Arsenal Zárate, Varela Jr. y San José), dos derrotas (Los Pinos y Porteño) y un empate (Beromama). De esa manera, se posicionan en el 5° puesto de la tabla de posiciones con 26 puntos, uno más que su rival de esta tarde. Por eso, el duelo de hoy será clave: el CCC no solo intentará defender ese quinto lugar, sino también mantenerse cerca de los cuatro que estarían clasificando a playoffs. Por ahora, Porteño es líder con 38 unidades y después se ubican Varela Jr, con 36; Los Molinos, con 34 puntos; y Los Pinos, con 33. Los demás partidos que completan la fecha son: Varela Jr. vs Los Pinos, Beromama vs Vicente López, Porteño vs Ezeiza, Los Molinos vs Náutico Arsenal Zárate y Tiro Federal de Baradero vs San José.

EN SU ÚLTIMA PRESENTACIÓN, EL TRICOLOR VENCIÓ A SAN JOSÉ COMO LOCAL.