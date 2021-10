"Queremos igualdad de trato"

Dijeron los vecinos del barrio Las Tablitas a los referentes del Espacio Vamos con Vos. Los Referentes del Espacio Vamos con Vos, Octavio Chiche Lagar y Noemí Katty Altimari, estuvieron a pedido de los vecinos del Barrio Las Talitas, escuchando sus reclamos en relación a la prestación de servicios públicos básicos que hacen a su calidad de vida. Una queja reiterada en varios barrios de nuestra ciudad, en este caso en particular los vecinos del barrio Las Talitas, reclamaron el problema que tienen con el suministro eléctrico. En muchos casos se les niega la instalación de los medidores, obligándolos a hacer conexiones clandestinas con el riesgo que ello implica y por supuesto los problemas que ocasiona tener siempre una baja tensión "….hay muchos vecinos que queremos abonar como corresponde el servicio, y nos niegan esa posibilidad …" dijeron. A raíz de ello, Octavio Lagar justamente decía que días pasados paso un camión, derribó un poste de luz y en esta oportunidad pudimos hacer el reclamo y prontamente se pudo solucionar, pero entendemos esta no es una solución definitiva, como tampoco tendrían que necesitar los vecinos nuestra intervención, sino ser debidamente atendidos por los distintos organismos. Por supuesto no faltaron los reclamos vinculados al estado deplorable de las calles, a la falta de zanjeo y cloacas, por ejemplo, en el pasaje Los Talas el desborde de las zanjas con putrefacción, a ello se suma otro gran inconveniente que tiene que ver con la falta de recolección de los residuos, en varias ocasiones la basura se tira a la barranca donde también viven vecinos debajo, generando focos de infección observables también en los chicos que muchas veces los ves con afecciones generando en definitiva un ambiente insalubre desde todo punto de vista. "Nos hicimos presentes" dijo Katty, porque "creemos necesarios respaldar estos reclamos que hacen a los derechos que todos tenemos a los servicios básicos indispensables". Por último Octavio Lagar manifestó que espera que el Municipio tome las decisiones necesarias, "vemos muy positivo que mucha gente disfrute de una linda Costanera, pero, una ciudad crece y se desarrolla con el bienestar de toda su gente".