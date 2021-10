Julio N. Carreras

Salgamos al Mundo de las Inversiones. Las Gen Z. Estamos en un país en el que, sus habitantes, en su mayoría piensan en la posibilidad de administrar el fruto de su trabajo disponiendo X$ para comenzar a tener ciertos ahorros, los cuales los usarían para lograr obtener algo que salga de los gastos comunes de su supervivencia y la de su familia. Esto hizo surgir una modalidad que combinaba esta necesidad con el desarrollo de una nueva tecnología para asesoramiento a los grupos de clientes y usuarios de las modernas tecnologías de la información. Así se produce el nacimiento de una denominación que en Internet se bautiza como "influyentes financieros" (influencers financieros). Vemos así el nacimiento de las fintech (Tecnología Financiera) con el objeto de cubrir este espacio de aprendizaje a los que se dio en llamar la generación Z que son los jóvenes nacidos entre las décadas del 90 - 2000 - 2010, los que consideran el invertir como una forma de vida y a los que se les brinda la posibilidad de encontrar en las redes sociales informaciones y conocimientos que se les brindan para que conozcan el espectro general de posibilidades que les permitan ver, aprender y administrar su capital ahorrado. Estos jóvenes comunes y corrientes, que todavía no terminaron la enseñanza media, o recién comienzan a cursar el CBC, posiblemente todavía sin haber llegado a determinar su verdadera vocación, son o están empezando a ser, miembros activos del sistema financiero argentino, tanto en forma local como internacional, creciendo en cantidad y formación. Más del 90% de centennials, como se denomina además a este grupo etario, prefiere buscar información en redes sociales antes que en otras fuentes. Esto determina grandes desafíos para los sistemas financieros, entre lo que comienzan a preguntarse ¿qué van a hacer para abrirle el juego a los Gen-Z? ¿Deberemos adecuar la actividad? ¿Seguimos ignorándolos? ¿Hay que transformar las prácticas y dinámicas emergentes en el mercado financiero? La conclusión de que hay cinco segundos para retener la atención de chicos y chicas que nacieron entre las décadas 90 a 2010 es una de las que obtuvo la consultora IPSOS a través de un estudio para radiografiar a la llamada Generación Z. Desde los comienzos de la humanidad los menores fueron inculcados en el "ahorro". Lamentablemente muchos vieron frustradas sus intenciones por las fluctuantes economías en los países que no tuvieron sus dirigentes la claridad mental necesaria para encausar las economías hacia los cambios que se producían en la perspectiva internacional, por lo cual, durante muchos años se fue perdiendo el valor de las monedas que no se encontraban respaldadas por el andar de las nuevas economías que respaldaban la industrialización y el trabajo. Monedas nacionales con importantes respaldos en oro y otros valores, vieron derrumbadas sus economías por las administraciones conservadoras, aferradas a ideas económicas perimidas y extremistas que las deterioraron y deslumbraron con ingenuas propuestas al pueblo, para que los acompañen en desastrosas aventuras, aplicando ideas que eran contrarias al régimen democrático de libertad e igualdad republicana, desconociendo que el único soberano es el pueblo, aplicando su utilización solo a intereses sectoriales para el beneficio de unos pocos. (Fuentes: Clarín Sociedad; Influencity.com; Mundo Moderno: Las Gen Z.-).-