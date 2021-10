Efemérides del día de la fecha, 16 de Octubre

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN Instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a través de la Resolución 35/70 en el año 1980, en este día se remarca la importancia de una alimentación saludable a la vez que se impulsan acciones para erradicar el hambre y la desnutrición en el mundo. El tema de este año es "Nuestras acciones son nuestro futuro: mejor producción, mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor" y tiene el objetivo de promover la implementación de un sistema agroalimentario sostenible puesto que dispone de una variedad de alimentos suficientes, nutritivos e inocuos a un precio asequible para todos: "Proporcionan seguridad alimentaria y nutrición para todos, sin comprometer las bases económicas, sociales y medioambientales para las generaciones venideras". Según la FAO, más de 3000 millones de personas (casi el 40% de la población mundial) no pueden permitirse una dieta saludable. A su vez, casi 2000 millones de personas padecen sobrepeso u obesidad debido a una mala alimentación y un estilo de vida sedentario. Además estima que el 14% de los alimentos se pierden debido a la recolección, manipulación, almacenamiento y traslado inadecuados y el 17% se desperdicia por la parte de los consumidores.



ESTUDIANTES SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA COPA INTERCONTINENTAL Hace 53 años, Estudiantes de La Plata empataba 1-1 frente a Manchester United y se consagraba campeón de la Copa Intercontinental. El equipo dirigido por Osvaldo Zubeldía e integrado por Alberto José Poletti, Oscar Miguel Malbernat, Felipe Ribaudo, Carlos Salvador Bilardo, Marcos Conigliaro, Néstor Togneri y Juan Ramón Verón, arribó a esta competencia tras consagrarse campeón de la Copa Libertadores por primera vez en su historia mientras que el Manchester United llegó por salir campeón de su primera Champions League. A pesar de que el conjunto inglés contaba con importantes jugadores como Alex Stepney, Nobby Stiles, Denis Law, Bobby Charlton y George Best y tenía el apoyo de una mayoría que aseguraba su triunfo, El Pincha sorprendió y se quedó con la Copa. El partido de ida se disputó en La Bombonera, lugar en el que Marcos Conogliario convirtió de cabeza el gol de la victoria 1-0: "Cuando hice el gol, fui para el medio del campo y levanté los brazos como queriendo abrazar a todo el mundo al mismo tiempo". Por otro lado, la vuelta se jugó en el Old Trafford; a los 7 minutos del primer tiempo, Juan Ramón Verón abrió el marcador y, a partir de ese momento, el conjunto de Zubeldía dominó el encuentro. Cuando restaba un minuto para el final, Willie Morgan empató el partido pero no fue suficiente así que se tuvo que resignar a aceptar que la Copa Intercontinental sería del equipo argentino.



SE LANZA "SHOUT OUT TO MY EX" Un día como hoy en el año 2016, Little Mix lanzaba el sencillo "Shout out to my ex". Perteneciente al álbum "Glory Days" (2016) y compuesto por la banda británica junto a Ed Drewett y Edvard Førre Erfjord, la canción es acerca seguir adelante después de una ruptura amorosa: "Se trata de seguir adelante después de que una relación termina para empezar cosas mejores y dejar el pasado donde está" dijo Jade Thirlwall.