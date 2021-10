Instagram ahora permitirá programar los En Vivo con una publicación especial

Aunque Instagram es una aplicación con dependencia de Facebook Inc. empresa propiedad de esta plataforma, lo cierto es que es una app que muestra originalidad y autenticidad lejos de su casa matriz; así lo ha querido hacer Facebook y tal parece que es un plan que le ha funcionado. La red social de las fotografías se ha convertido en una de las más importantes del mundo razón por la que debe estar lanzando actualizaciones de forma periódica con el fin de seguir enamorando a sus usuarios y por qué no, conquistar a nuevos internautas para que se unan a ella. Sin embargo, esta empresa reconoce que lo importante en este tipo de escenarios, más allá de crear, es permitir que sean las personas las que se diviertan desarrollando las ideas dentro su plataforma. Instagram les da las herramientas y ellas se encargan de ejecutar todo lo que su ingenio y creatividad les permita. Pensando en esto, la red social ha puesto a disposición de sus usuarios una nueva lista de funciones especializadas para los Live (En Vivo) con las que los creadores de contenido podrán mejorar su experiencia dentro de la aplicación y por supuesto también sus seguidores. La mejor noticia relacionada con estas nuevas herramientas es que Instagram permitirá desde ahora "entrenar" antes de iniciar un Live, con ayuda del ‘modo de práctica’. Muchas veces ocurre que cuando una persona inicia un ‘en vivo’ en Instagram este empieza a fallar de un momento a otro o no cuenta con las mejores características de imagen o sonido, por lo que los usuarios que llegaron para verlo se aburren rápidamente a menos que el tema sea lo bastante atractivo para atraparlos. Por esto, esta nueva función permitirá probar los variados detalles técnicos detrás de un Live (conexión a internet, iluminación, entorno, sonido) antes de oprimir el botón de ‘Inicio’. De acuerdo con declaraciones de Instagram, esta característica llega como una necesidad que los mismos creadores de contenido habían solicitado desde hace mucho tiempo, teniendo en cuenta que nadie quiere prepararse para un Live y que este salga mal. Con esta nueva función tanto los ‘influencers’ como los seguidores disfrutarán de un producto mucho más profesional. Por otra parte, Instagram se une a otras plataformas similares, como TikTok, YouTube y el mismo Facebook y ahora permitirá la posibilidad de programar los Live. "Ahora puede programar Lives con una publicación de noticias en tiempo real con hasta 90 días de anticipación y promocionarlas a través de una nueva Etiqueta de Historias para Lives Programadas", explicó Instagram por medio de una publicación en la cuenta oficial de Creators. Cabe recordar que YouTube cuenta con esta función desde hace varios años; de hecho, en el año 2018 amplió las posibilidades de los creadores y desde entonces, pueden programar incluso el lanzamiento de videos pregrabados con el fin de causar una mayor sensación de intriga y sorpresa entre sus seguidores. Por su parte, Facebook Live cuenta incluso con varias estrategias de marketing con las cuales los usuarios pueden crear expectativa en las personas, por medio de la programación de sus videos o hasta la muestra de lobbies previos a la transmisión en vivo. Finalmente, Instagram manifestó que esta nueva función de programación estará disponibles para los usuarios de todo el mundo, y que tal como funciona en las plataformas de sus competidores, podrán compartir el contenido programado por medio de las publicaciones que hagan en sus Stories o en su Feed.



