En su regreso a ALMA, el piloto de nuestra ciudad fue 15º con el Ford Ka que hizo su debut en Dolores. "Estoy convencido que podemos realizar una buena performance con este auto", señaló. Ya había terminado la final de la Clase 3 de la octava fecha de ALMA, desarrollada en el autódromo de Dolores. Se bajó del auto y en zona de boxes, tras un abrazo con su hermano, Pablo Savastano fue muy claro: "Quedé conforme con lo realizado", aseguró tras el 15º puesto logrado en su regreso. El balance del piloto de nuestra ciudad tuvo en cuenta "cómo se dio la carrera" y, especialmente, la particularidad de haber presentado el Ford Ka que arma en su taller: "Es la primera vez que lo tiro a pista y si bien se trabajó mucho en el auto, siempre hay cosas por mejorar. Pero esto recién comienza". -¿Cómo encontraste la categoría? -Tal como me la imaginaba: con muchos autos y con equipos con buenos presupuestos. Esto ya lo sabía desde el momento en que decidí arrancar, por lo que no me sorprende. Hay mucha paridad en varios autos y esto le pone una pimienta especial a cada competencia. -Soprendió verte con un Ford Ka. -Estoy convencido que podemos realizar una buena performance con este auto. Quien ganó lo hizo con un auto igual al nuestro. El reglamento te permite tranquilamente estar ahí arriba, peleando. En mi caso, lo que pasa es que debo mejorar en muchas cosas, aunque sé que estamos por el buen camino. -¿Y cómo nació lo de este auto? -Sencillo: me desprendí del Fiat Uno, que se lo quedó mi primo, apareció este auto y no dudé. Enseguida dije "vamos a probar". Y entre treinta autos llegué 15º, a pesar de los problemas que afronté en la final con la caja. No estamos mal para ser ésta la primera carrera. Hay que meterle trabajo y seguir avanzando, pero yo tenía la idea de arrancar ahora para saber dónde estábamos parados con este auto y para qué. Ahora ya tengo un parámetro. Nosotros estamos pensando en el próximo campeonato y pensando en llegar con el auto que necesito. -Entonces, te vas conforme con el auto. -Sí, seguro. Va muy bien por lo derecho y me sorprendió a la hora de doblar, se mostró muy dócil y fácil para llevar. Eso me gustó. Por eso nos vamos contentos de Dolores y trabajaremos para la próxima fecha en Buenos Aires, que será otra linda posibilidad para saber cómo vamos avanzando. Con esa ilusión de seguir mejora, "Pablito" se despide y comienza a sacarse el buzo. Se lo bota contento, muy acompañado por su equipo. Pero, por sobre todas las cosas, se lo nota feliz de haber retomado un "viejo amor". Y eso no es un dato menor para un piloto.

SAVASTANO TERMINÓ CONFORME CON EL ANDAR DEL FORD KA: “ME SORPRENDIÓ A LA HORA DE DOBLAR, SE MOSTRÓ MUY DÓCIL", CONTÓ