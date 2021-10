En Primera División, las Celestes superaron 3-1 a CUBA "B", mientras las Tricolores cayeron 2-0 ante Pueyrredón "B". Este fin de semana no hay actividad programada por la AHBA. El pasado fin de semana se disputó la novena fecha del Torneo Metropolitano que organiza la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires (AHBA) y que tuvo en acción tanto al Campana Boat Club como al Club Ciudad de Campana. Por la Zona 2 del Campeonato Damas D, la Primera División del CBC superó 3-1 como visitante a CUBA "B" con dos goles de María Eugenia Díaz y un tanto de Sol Morena Ale. Fue la segunda victoria consecutiva para las Celestes (antes habían superado a Náutico Hacoaj "B"), que ahora suman 9 unidades y se ubican en el 9º puesto en la D2. El próximo fin de semana (en éste no hay actividad programada) visitarán a GEBA "C". En las demás categorías, el CBC consiguió tres victorias y sufrió dos derrotas: en Intermedia cayó 2-1 (gol de Lucía Gelosi); en Quinta División se impuso 3-0 (María Luz Balerio Echeverría -2- y Sol Morena Ale); en Sexta División ganó 3-0 (Wanda Regina De Virgilio -2- y Sofía Bianchini); en Séptima División triunfó 1-0 (Julia Malerba); y en Octava División perdió 3-1 (Abril Borghetti). Por su parte, la Primera División del CCC perdió 2-0 como visitante ante Pueyrredón "B" como visitante y sufrió su quinta derrota en la Zona 3 del Campeonato Damas F. Así, el Tricolor sigue con 10 unidades y se mantuvo en el 8° puesto de la tabla. En la misma jornada, las demás categorías Tricolores cosecharon cuatro victorias y tres derrotas: la Intermedia cayó 3-0; la Quinta División se impuso 4-0 (goles de Catalina Arrambide, Delfina González, Sofía Valentina Vera y Paolina Andere); la Sexta División perdió 3-1 (gol de Federica Vigario Pereira); la Séptima División perdió 3-2 (goles de Malena Andere y Candela Scatena); la Octava División venció 2-1 (goles de Gina Russi y Guillermina Patroni); la Novena División ganó 6-0; y la Décima División se impuso 10-0. Por la próxima fecha, a disputarse el próximo fin de semana, Ciudad de Campana será local frente a Italiano "D".



