NO SE ARRIMARON Ayer, en el inicio de la 16ª fecha de la Liga Profesional, ninguno de los equipos que podía arrimarse al lote de punteros del campeonato pudo ganar: Vélez Sarsfield igualó 0-0 con Arsenal en Liniers; mientras Estudiantes de La Plata cayó 2-1 en su visita a Defensa y Justicia. Por su parte, Racing Club (con el campanense Leonardo Sigali como titular) sumó otra floja presentación en el certamen y perdió 1-0 como local ante Platense. En los otros partidos de la jornada, Rosario Central le ganó 3-2 a Patronato de Paraná, mientras Godoy Cruz igualó 0-0 como local ante Central Córdoba (SdE).



JUEGA BOCA En la continuidad de esta 16ª fecha, Boca Juniors visitará esta noche a Huracán en un partido que comenzará a las 20.15 horas. En caso de ganar, el Xeneize tendrá la posibilidad de alcanzar los 27 puntos y avanzar, al menos, hasta la cuarta posición. Y si Lanús (26) llega a perder con Banfield en el clásico del Sur (juegan desde las 18.00), los dirigidos por Sebastián Battaglia (siempre en caso de ganar) quedarían terceros, solo por detrás de River Plate (33) y Talleres de Córdoba (32). Los otros dos encuentros programados para este sábado son: Sarmiento de Junín vs Unión de Santa Fe (13.30; con el campanense Nicolás Blandi entre los convocados del Tatengue) y Gimnasia de La Plata vs Newells (15.45). B METRO: PARTIDO CLAVE Por la 14ª fecha del Torneo Clausura, Flandria recibe desde las 15.45 horas a Colegiales (transmite TyC Sports). El Canario suma 22 puntos y es escolta del conjunto de Munro, que tiene 27 y, en caso de ganar, se encaminará al título y, así, al ascenso directo, dado que ya se consagró campeón del Apertura. Hoy también juegan: Sacachispas vs J.J. Urquiza, UAI Urquiza vs Deportivo Armenio, San Miguel vs Defensores Unidos, Deportivo Merlo vs Fénix y Acassuso vs Argentino (Q). PRIMERA A FEMENINA Hoy se enfrentan los dos equipos invictos de la Zona B del Torneo Clausura: River Plate (21 puntos) recibe desde las 10.30 a UAI Urquiza (19). Esta octava fecha se abrió ayer con el empate 2-2 entre Independiente y Estudiantes (LP). GANÓ EL PSG Con Mauro Icardi como titular, pero sin Lionel Messi, Ángel Di María y Leandro Paredes, Paris Saint Germain derrotó ayer 2-1 a Angers en el inicio de la 10ª fecha de la Ligue 1 de Francia y se consolidó como único líder: ahora suma 27 puntos, nueve más que su escolta Lens (18). Hoy juegan Lyon vs Monaco y Clermont vs Lille. PREMIER LEAGUE Con siete partidos, este sábado comienza la octava fecha del campeonato inglés. El líder Chelsea (16 puntos) visita a Brentford y el escolta Liverpool (15) visita a Watford; mientras Manchester City (3º con 14) será local ante Burnley. Además, Leicester recibirá a Manchester United (4º con 14), mientras el Leeds United que dirige Marcelo Bielsa buscará su segunda victoria cuando visite a Southampton. SERIE A DE ITALIA La octava fecha comienza hoy con tres encuentros: Lazio vs Inter, Milan vs Hellas Verona y Spezia vs Salernitana. El líder del certamen es Napoli, con siete victorias en siete presentaciones