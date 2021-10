Trece campanenses completaron la 36ª Maratón de Buenos Aires

La tradicional cita porteña volvió el pasado domingo y contó con la participación de corredores locales que, al igual que el evento, también superaron las complicaciones de la pandemia. "Poder estar en el arco de largada ya era un triunfo. Después, terminar la prueba fue una felicidad enorme", contó Hernán Bueno, coordinador de Runners Campana. Si completar los 42 kilómetros de una maratón es un desafío enorme para cualquier corredor amateur, que, entre sus responsabilidades cotidianas, debe encontrar también tiempo y espacio para entrenar, lograrlo después de lo que generó la pandemia de coronavirus y su correspondiente aislamiento fue doblemente meritorio. Y de ello pueden dar fe los trece representantes campanenses que el pasado domingo cruzaron la meta en una nueva edición de la tradicional Maratón de Buenos Aires, cita runner por excelencia de nuestro país que volvió a cobrar vida después que en 2020 fuera suspendida por la situación sanitaria. "Fue muy emotivo, porque teníamos muy a flor de piel los meses de encierro y las cosas muy íntimas que pasó cada uno en todo este tiempo. El poder estar en el arco de largada ya era un triunfo. Después, completar la prueba fue una felicidad enorme", contó Hernán Bueno, coordinador de Runners Campana. En su novena participación, el referente del "equipo Violeta" estableció un tiempo de 3h21m14s y fue el mejor de nuestra ciudad, logrando terminar en el Top 300 masculino entre 2.206 hombres. No fue su mejor marca personal en la distancia, dado que quedó a 12 minutos exactos del registro logrado en 2019. Pero claro: en marzo del año pasado llegó una pandemia que paralizó la actividad y modificó todos los objetivos. "En este contexto, el tiempo final es una anécdota. Lo importante es que volvimos a vivir una verdadera fiesta y a recuperar esa sensación de libertad que sentimos al correr", remarcó Bueno. En aquel 2019 habían sido 18 campanenses los que se animaron a los 42K. Esta vez, como era de esperar por la pandemia, la cantidad disminuyó: 13 en total. Ocho de ellos fueron representantes de Runners Campana, que presentó a cinco debutantes en la distancia (Carina Serra, Juana Fernández, Cintia Maldonado, Gabriel Maini y Lucas Vilche) y que también tuvo al mejor tiempo femenino de nuestra ciudad: Estefanía Nazario, en su segunda experiencia, completó la prueba en 3h26m24s y quedó 28ª entre todas las mujeres (participaron 652 en total). La nómina del "equipo Violeta" se completó con Víctor Triviño, quien concretó su quinta maratón. En la edición de 2019, la campanense más rápida había sido Mónica Kulita, que esta vez finalizó la maratón en 3h39m16s y resultó 69ª entre todas las corredoras. "El tiempo final no fue el que yo quería (NdR: en su anterior participación marcó 3h20m09s), pero logré terminar la carrera y eso fue lo importante, teniendo en cuenta lo que vivimos en el último año y medio", señaló en diálogo con LAD. "Cuando empezó la pandemia estaba inscripta para la edición 2020 y durante el aislamiento pude conseguir una cinta para seguir entrenando. Pero se suspendió la maratón y quedé totalmente desmotivada. Dejé de entrenar como lo venía haciendo y recién volví a hacerlo cuando se fue confirmando la posibilidad de que la maratón volviese este año. Pero para entonces ya no tenía la cantidad de semanas ideal para prepararme", explicó quien entrena bajo la supervisión de Diego Marquine y representa al Club Ciudad de Campana. "En nuestro caso planteamos un plan de casi cinco meses de entrenamientos para quienes iban a correr los 42 kilómetros. Así que veníamos trabajando desde mayo con la Maratón de Buenos Aires como objetivo", contó Matías Pattarini, responsable del Metele Patta Running Team. Este equipo tuvo dos representantes en los 42K: Fernando Petrucci (completó la distancia por segunda vez) y Gastón Dellagiovanna, quien no solo debutaba en maratón, sino que disputó apenas su segunda carrera de largo aliento (solo tenía una de 8K en su haber). "Una demostración de que todo se puede", lo elogió su entrenador. Gastón, incluso, bajó las cuatro horas y finalizó en el Top 1000. La lista de participantes campanenses en esta maratón también incluyó a representantes de Soquetes Campana (Néstor Chifflet corrió por el grupo que entrena Mayra Di Aloi) y de Tria Campana (José Luis Gobbe bajó las tres horas y media y quedó 401º entre todos los hombres). Todos ellos cumplieron con un objetivo que, un año atrás, en pleno aislamiento por la pandemia de coronavirus, parecía muy lejano, casi imposible. Pero la pasión y el esfuerzo los pusieron nuevamente en carrera y el pasado domingo, en Buenos Aires, pudieron volver a disfrutar de la máxima cita del running nacional.

Juana Fernández, integrante de Runners Campana, que presentó ocho corredores en la prueba de 42K (Foto: Edgardo Antonio Bueno).





El mejor recibimiento: Gastón Dellagiovanna compartió con sus hijos su alegría por cruzar la meta. Fue su primera maratón y apenas su segunda carrera de distancia: solo había corrido una de 8k. 42K: Garibay, Borrelli y todos los tiempos campanenses Dada la pandemia de coronavirus y las limitaciones para viajar hacia Argentina, esta 36ª edición de la Maratón de Buenos Aires tuvo un único atleta extranjero: el boliviano Héctor Garibay (33 años), quien consiguió pasaje a último momento (con dinero prestado por sus familiares) y sorprendió a todos al consagrarse vencedor de la prueba tras completar los 42 kilómetros en 2h11m58s (nuevo récord para su país en la distancia). En tanto, la mejor entre las mujeres fue Florencia Borelli (29 años), quien marcó 2h32m27s en el inicio de su nueva etapa como atleta. Es que después de quedar muy cerca de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio en los 5.000 metros (tiene el récord nacional en esa distancia y también en los 10.000 metros y la media maratón), la marplatense, madre de Milo (6 años), se inclinó ahora por los 42K y ya empezó a soñar con los Juegos Olímpicos de París. En esta 36ª edición participaron 13 campanenses: ocho varones y cinco mujeres. Los resultados de cada uno de ellos fueron los siguientes: -Hernán Bueno (41 años; Runners Campana): con 3h21m14s fue 314º en la General, 297º entre los hombres y 72º en la categoría Caballeros 40-44 años. -José Luis Gobbe (56 años; Tria Campana): con 3h28m01s fue 429º en la General, 401º entre los hombres y 5º en la categoría Caballeros 55-59 años. -Gastón Dellagiovanna (44 años; Metele Patta): con 3h41m36s fue 774º en la General, 696º entre los hombres y 166º en la categoría Caballeros 40-44 años. -Lucas Vilche (37 años; Runners Campana): con 4h02m35s fue 1.393º en la General, 1.188 entre los hombres y 228º en la categoría Caballeros 35-39 años. -Néstor Chifflet (50 años; Soquetes Campana): con 4h09m17s fue 2.050º en la General, 1.661º entre los hombres y 309º en la categoría Caballeros 50-54 años. -Víctor Triviño (46 años; Runners Campana): con 4h17m58s fue 1.815º en la General, 1.501º entre los hombres y 268º en la categoría Caballeros 45-49 años. -Gabriel Maini (58 años; Runners Campana): con 4h55m16s fue 2.474º en la General, 1.951º entre los hombres y 109º en la categoría Caballeros 55-59 años. -Fernando Petrucci (43 años; Metele Patta): con 5h05m57s fue 2.578º en la General, 2.017º entre los hombres y 452º en la categoría Caballeros 40-44 años. -Estefanía Nazario (33 años; Runners Campana): con 3h26m24s fue 395ª en la General, 28ª entre las mujeres y 7ª en la categoría Damas 30-34 años. -Mónica Kulita (44 años; Ciudad de Campana): con 3h39m16s fue 713º en la General, 69 entre las mujeres y 22º en la categoría Damas 40-44 años. -Cintia Maldonado (36 años; Runners Campana): con 3h49m54s fue 999º en la General y 123ª entre las mujeres. -Carina Serra (46 años; Runners Campana): con 4h01m58s fue 1.365ª en la General, 198ª entre las mujeres y 49ª en la categoría Damas 45-49 años. -Juana Fernández (44 años; Runners Campana): con 4h29m37s fue 2.060ª en la General y 392ª entre las mujeres.





Los Ocho Maratonistas del Equipo Runners Campana. Su coordinador, Hernán Bueno, volvió a ser el mejor de la ciudad (Foto: Edgardo A. Bueno).





José Luis Gobbe, de Tria Campana, fue quinto en la Categoría Caballeros 55-59 Años (Foto: Edgardo Antonio Bueno / Runners Campana).





Mónica Kulita y el obelisco de fondo. Ella pasó de la decepción de no poder entrenar normalmente por la pandemia a realizar una preparación acelerada para esta maratón. Y otros 29 corrieron la media maratón La ciudad también tuvo representantes entre los más de 7.400 atletas que corrieron los 21K en la misma jornada. En la misma jornada que se realizó la Maratón de Buenos Aires también se corrió la media maratón, con un recorrido total de 21 kilómetros. En esta prueba participaron más de 7.400 atletas (la completaron 4.815 hombres y 2.603 mujeres) y nuestra ciudad contó con 29 participantes, según el relevamiento de LAD. El ganador absoluto de los 21K fue Fabián Manrique (27 años), con un tiempo de 1h04m42s; mientras que la mejor entre las mujeres resultó Agustina Landers (25 años), con 1h17m22s. Por nuestra ciudad, Runners Campana presentó doce corredores: -Mónica Papalardo (56 años): con 2h00m09s fue 830ª entre las mujeres y 29ª en Damas 55-59 años. -Marina Peirone (40): con 1h52m49s fue 417ª entre las mujeres y 100ª en Damas 40-44 años. -Jorge Corrales (31): con 1h38m11s fue 741º entre los hombres y 171º en Caballeros 30-34 años. -Andrés Rajoy Riva (35): con 2h47m13s fue 4732º entre los hombres y 778º en Caballeros 35-39 años. -Samuel Acchura (33): con 1h43m05s fue 1.190 entre los hombres y 256º en Caballeros 35-39 años. -Edgardo Albelo (47): con 1h 37m52s fue 721º entre los hombres y 63º en Caballeros 45-49 años. -Ian Aramayo (33): con 1h43m02s fue 1.182º entre los hombres y 253º en Caballeros 30-34 años. -Agustín Figueroa (46): con 1h43m36s fue 1.238º entre los hombres y 139º en Caballeros 44-49 años. -Luis Monzón (44): con 1h51m57s fue 2.089 entre los hombres y 289º en Caballeros 40-44 años. -Hernán Maldonado (38): con 1h50m52s fue 1.982º entre los hombres y 381º en Caballeros 34-39 años. -Lucas Giménez (48): con 2h13m35s fue 4.020º entre los hombres y 638º en Caballeros 44-49 años. -Renzo Céspedes (33): con 1h29m33s fue 286º entre los hombres y 76º en Caballeros 30-34 años. Por su parte, Soquetes Campana, grupo entrenador por Mayra Di Aloi, presentó siete corredores: -Luis Re (51): con 1h44m33s fue 1.325º entre los hombres y 94º en Caballeros 50-54 años. -Santiago Tolassi (37): con 3h06m26s fue 3.554º entre los hombres y 640º en Caballeros 34-39 años. -Malvina Fabre (47): con 2h25m39s fue 2.136ª entre las mujeres y 385ª en Damas 44-49 años. -Karina Álvarez (44): con 2h25m36s fue 2.131ª entre las mujeres y 496ª en Damas 40-44 años. -Rodrigo Lombardo (48): con 1h48m03s fue 1.638º entre los hombres y 210º en Caballeros 44-49 años. -Esteban Bergés (54): con 2h22m08s fue 4.365 entre los hombres y 522° en Caballeros 50-54 años. -Alejandro Morassi (58): con 1h49m07s fue 1.834 entre los hombres y 69° en Caballeros 55-59 años. En tanto, el Metele Patta Running Team contó con seis atletas en esta prueba: -Matías Pattarini (37): con 2h16m15s fue 4.155° entre los hombres y 713° en Caballeros 35-39 años. -Andrés Grappa (21): con 2h07ms02s fue 3.435° entre los hombres y 466° en Caballeros 18-29 años. -Marcelo Sánchez (49): con 1h59m08s fue 2.841 entre los hombres y 424° en Caballeros 44-49 años. -Patricio Tamburini (36): con 1h42m45s fue 1.144° entre los hombres y 233 en Caballeros 34-39 años. -Walter Martín (39): con 1h47m07s fue 1.586 entre los hombres y 312 en Caballeros 35-39 años. -Romina Garis: con 2h11m46s fue 1.524ª entre las mujeres. Mientras que Tria Campana tuvo dos representantes en estos 21K: -Mariano Pagura (45): con 1h39m12s fue 814º entre los hombres y 77º en Caballeros 45-49 años. -Nicolás González (39): con 1h26m06s quedó 181º entre los hombres y 42º en Caballeros 34-39 años. La lista de 29 corredores de nuestra ciudad, relevados por LAD, que participaron de esta media maratón se completa con el "independiente" Juan Manuel Benítez (con 1h41m04s fue 983º entre los hombres y 184º en Caballeros 40-44 años) y Dino Giovanno Carrattini, representantes del Club Ciudad de Campana (con 1h33m51s fue 471 en la General y 108 en Caballeros 35-39 años).

SIETE "SOQUETES DE CAMPANA" PARTICIPARON DE LA MEDIA MARATÓN.