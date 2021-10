Macabro hallazgo en Otamendi

Ayer por la mañana encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de 73 años, con domicilio en Villa Adelina. Allanaron a la fundación "Viaje de Vuelta" y le tomaron una muestra de sangre a uno de los internados para un eventual cotejo de ADN. Un vecino del asentamiento "Bajo Otamendi" encontró ayer alrededor de las 11 de la mañana el cuerpo sin vida de Rosa Marta Invernon (73), quien residía en la localidad de Villa Adelina, partido de San Isidro. El cuerpo se encontraba sobre a unos 100 metros de la curva que hace la calle Cordero para bajar hasta la estación de trenes del ferrocarril Mitre; más precisamente sobre la mano derecha, del lado de la barranca, al costado de una picada que los vecinos del asentamiento al margen de las vías utilizan para bajar y subir a pie en medio de una densa vegetación. Según trascendió, se presume que se trata de un homicidio dado que tenía un fuerte golpe en la cabeza realizado con un objeto contundente, pero se descartó que haya sido en ocasión de robo, dado que se encontraba con todas sus pertenencias y dinero en efectivo, incluyendo su teléfono. Este último elemento permitió contactar a un hijo quien reconoció el cadáver. El cuerpo estaba desnudo de la cintura para abajo, pero en primera instancia no presentaba signos manifiestos de haber sido atacada sexualmente. El pantalón y su bombacha fueron encontrados a pocos metros. El mismo testigo que encontró el cuerpo y dio aviso al 911, señaló que al menos una hora antes había pasado por el mismo lugar y no había visto nada, y el hallazgo tuvo lugar cuando volvía a su casa. De ese dato se infiere que la mujer (o su cuerpo ya sin vida) llegó a ese lugar en un vehículo y no en tren como se presumió en un principio, dado que ayer mismo se obtuvieron imágenes de video mientras cargaba su tarjeta SUBE en un comercio cercano a su domicilio, alrededor de las 8:45. Como parte de las pesquisas realizadas a lo largo de toda la tarde, también se pudo determinar que la mujer había sido vista dialogando con dos hombres en las inmediaciones donde fue encontrado su cuerpo. Fue entonces que la Fiscal Ana Laura Brizuela (UFI 2) solicitó un allanamiento de emergencia a la Fundación Viaje de Vuelta. Así, se identificó a un internado que coincidía con la descripción relatada, y Policía Científica le tomó una muestra de sangre para un eventual cotejo de ADN. Mientras tenían lugar las diligencias descriptas, un nutrido grupo de vecinos del "Bajo Otamendi" pretendía ingresar a la institución a manera de "pueblada" y debieron ser contenidos por uniformados del Comando Patrulla. No obstante, hicieron una quema de maderas y cubiertas sobre la calle Cordero, que fue extinguida por una dotación de Bomberos Voluntarios.

En el lugar se presentaron varios móviles del Comando Patrulla y Comisaría. El SAME confirmó la muerte y la UFI 2 comenzó la investigación.





El cadáver fue encontrado a unos 100 metros de la curva de la calle Cordero, donde se encuentra la fundación Viaje de Vuelta.