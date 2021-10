Las Portuarias visitan hoy a Camioneros

Juegan desde las 13.00 por la octava fecha de la Primera B Femenina. Por la octava fecha de la Zona A de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo enfrentará hoy a Camioneros desde las 13.00, en un partido que se disputará en el predio que la entidad gremial posee en Esteban Echeverría. La referee será Estela Álvarez de Olivera y los asistentes, Tomás Torday y Leandro Carril. Las Auriazules arriban a este partido después de vencer 8-1 a Liniers en el estadio Carlos Rubén Vallejos del barrio Don Francisco. Así, Puerto Nuevo no solo volvieron al triunfo, sino que también lograron su tercera victoria en el campeonato. Con esos tres puntos, las dirigidas por Néstor Gómez suman ahora 11 unidades y se ubican en el quinto puesto por detrás de Ferro Carril Oeste (21), Estudiantes de Buenos Aires (21), Almirante Brown (13) y Sarmiento de Junín (13). Por su parte, Camioneros llega a este encuentro tras caer 3-0 frente a Sarmiento (J). En lo que va del torneo, ganó dos partidos (Liniers y San Miguel), perdió tres (Ferro, Almirante Brown y Sarmiento) y empató uno (Deportivo Morón). Por ello, se encuentra en el 7° puesto con 7 unidades. Los demás partidos de la fecha son: Almirante Brown vs Deportivo Morón, Ferro Carril Oeste vs Sarmiento (J), Liniers vs Estudiantes (BA) y Atlas vs Argentino de Quilmes. Y quedará libre San Miguel.

LAS AURIAZULES BUSCARÁN LA VICTORIA PARA TRATAR DE METERSE ENTRE LOS MEJORES CUATRO EQUIPOS DE LA ZONA.



PRIMERA A FEMENINA Por la anteúltima fecha de la fase regular del Torneo Clausura, River Plate igualó 2-2 como local ante UAI Urquiza y se mantuvo como líder de la Zona B: las Millonarias suman 22 puntos, dos más que las Guerreras. En tanto, por la Zona A hoy jugarán dos equipos que marchan con puntaje ideal: San Lorenzo recibirá a Boca Juniors desde las 11.00. Camino a los Cuartos de Final, por la Zona A ya están clasificadas las Xeneizes, las Santas, Racing Club y Gimnasia (LP). Y por la Zona B, River, UAI Urquiza e Independiente. El último boleto de este grupo se definirá entre Villa San Carlos y Platense: ambos equipos tienen 10 puntos y hoy se enfrentan entre sí. A la expectativa están Huracán (8) y Comunicaciones (7), que también chocan entre sí.