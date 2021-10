P U B L I C





Después de tres derrotas consecutivas, el Auriazul jugará este domingo como local ante el Trapero. El partido, correspondiente a la 7ª fecha, comenzará a las 15.00 horas. El arranque del Torneo Clausura había mantenido a Puerto Nuevo en el mismo camino por el que había transitado el Apertura que lo coronó campeón. Sin embargo, después de esas dos victorias y un empate, el Portuario ingresó en una racha negativa de la que todavía no ha podido salir: cayó ante Defensores de Cambaceres en Ensenada, fue goleado por Sportivo Barracas en Campana y el pasado martes perdió 3-2 ante Lugano en Tapiales. Estas tres derrotas consecutivas (las primeras que sufre en la temporada) alejaron al Auriazul de la zona alta de las posiciones del Clausura: con 7 puntos ocupa ahora la 8ª posición y está a seis unidades de distancia del líder Liniers (13). Una situación que prácticamente obliga al plantel a "resetearse" para tratar de reencontrar nuevamente su mejor funcionamiento y resultados positivos. Primero, para tratar de volver a meterse en la pelea en el actual certamen. Y en el largo plazo, pensando también en la final por el primer ascenso a la Primera C, donde el conjunto dirigido por Gastón Dearmas ya tiene asegurado un lugar por haberse coronado en el Apertura. En este Clausura, el DT debió afrontar numerosas bajas por lesiones y suspensiones. Ante Lugano, el pasado martes, retornaron Enrique Grieger, Enzo Ritacco, Antonio Samaniego y Selem Lojda. Y hoy volverán a estar a disposición Santiago Ojeda, quien había llegado a las cinco tarjetas amarillas, y también el arquero Javier Balbuena. Así, en la lista de bajas solo quedará el lateral izquierdo Uriel Huarte (fue intervenido por su lesión en la tibia). Con este panorama, Puerto Nuevo enfrentará esta tarde a Yupanqui como local. El partido, correspondiente a la séptima fecha del Clausura, comenzará a las 15.00 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco y contará con el arbitraje de Guido Mascheroni. Por su parte, Yupanqui llegará a nuestra ciudad en plena levantada: ha ganado tres de sus últimos cuatro encuentros (2-1 a Deportivo Paraguayo el pasado martes). De esa manera llegó a los 10 puntos y quedó en el cuarto puesto, a tres unidades de Liniers. El líder del Clausura también saldrá hoy a la cancha: enfrentará como visitante a Deportivo Paraguayo. Y el cotejo que completará la jornada será entre el tercero, Sportivo Barracas (11 unidades), y Atlético Lugano. La programación de la séptima fecha se completará mañana con otros tres encuentros: Central Ballester vs Defensores de Cambaceres (2º con 12 puntos), Deportivo Muñiz vs Centro Español y Juventud Unida vs Argentino de Rosario.

EL PORTUARIO BUSCARÁ LA RECUPERACIÓN ANTE YUPANQUI, QUE ATRAVIESA UN BUEN MOMENTO EN EL TORNEO (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA). EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 54. En 53 partidos, Puerto Nuevo venció en 23 ocasiones y Yupanqui ganó 19 veces. Empataron en 11 oportunidades. El Portuario marcó 78 goles, mientras que Yupanqui convirtió 68. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. Jugaron 26 partidos: el equipo de nuestra ciudad ganó 13 (48 goles) y Yupanqui logró 8 triunfos (31 goles). Empataron 5 veces. COMO LOCAL YUPANQUI. En 27 encuentros, Puerto Nuevo ganó 10 veces (30 goles) y Yupanqui venció en 11 oportunidades (37 goles). Se registraron 6 empates. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RONDA. El pasado 5 de julio, por la 7° fecha del Torneo Apertura, Puerto Nuevo venció 1-0 a Yupanqui con gol de Enzo Moreno en la cancha de Argentino de Merlo. EL ÚLTIMO TRIUNFO LOCAL DE PUERTO NUEVO. El domingo 24 de febrero de 2019, por la 19º fecha del Campeonato de Primera D 2018/19, Puerto Nuevo ganó 1-0 con gol de Nazareno Gómez. EL ÚLTIMO ENCUENTRO LOCAL. El sábado 30 de Noviembre de 2019, por la 12º fecha del Campeonato de Primera D 2019/20, Puerto Nuevo cayó 2-1 ante Yupanqui, que se impuso con dos goles de Daniel Pastrana (2). Nicolás Colombano marcó para el Auriazul. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA VICTORIA PORTUARIA DE 1988 El sábado 25 de junio, por la 7ª fecha del Campeonato 1988/89 de Primera D, Puerto Nuevo se impuso 3-1 frente a Yupanqui. La síntesis del partido fue la siguiente: PUERTO NUEVO (3): Marcelo Acosta; Alejandro Daniel Rodríguez, Oscar Marcelo Rodríguez, Pedro Fernández y Miguel Tolosa; Hugo Roldán, José Irigoitía y Rubén Álvarez Chacón (Mario Adolfo Gómez); Darío Rodolfo Enriquez, Rubén Marcelo Stella y Alberto Silvero. DT: Eduardo Ceballos. YUPANQUI (1): Zapata; Atenián, Troncoso (Ayala), Bentivenga y Paz; Flores, Saed e Inzué; Martínez, López y Gómez (Vallejos). DT: Fleiderman. GOLES: PT 30m Oscar Rodríguez (PN) y 31m Pedro Fernández (PN). ST 37m López (Y) y 41m Darío Enriquez (PN). CANCHA: Argentino de Merlo. ÁRBITRO: Jorge Tozzoroni.