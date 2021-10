» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 17/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Rugby:

Ciudad de Campana volvió a ganar y sigue en carrera por el ascenso









Ayer venció 32-26 como visitante a Banco Hipotecario y llegará a la última fecha con chances de terminar entre los mejores cuatro de la Tercera División. Por la 10ª y anteúltima fecha del campeonato de Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana venció ayer 32-26 a Banco Hipotecario como visitante. Esta séptima victoria en el certamen le permite al Tricolor llegar a la última jornada con chances de clasificar a los playoffs por el ascenso (avanzan los cuatro mejores). Para ello deberá superar como local a Tiro Federal de Baradero y esperar que Los Pinos no sume en su duelo ante Banco Hipotecario. Difícil, pero no imposible. En su duelo de ayer, el CCC se repuso a un comienzo sumamente desfavorable: a los 11 minutos estaba 14-0 abajo después de ver vulnerado su ingoal en dos oportunidades. La recuperación se inició con un try de Luca Dearmas (convertido por Franco Damiano) y se consolidó con otra zambullida de Dearmas. Y en el cierre de la primera parte, Damiano dio vuelta el marcador (15-14) con un penal. En la segunda mitad, un try de Nicolás Fernández, convertido por Damiano, amplió la diferencia (22-14), pero posteriormente llegó la reacción del local: con dos conquistas, Banco Hipotecario pasó a ganar 26-22. Sin embargo, en los minutos finales, el Tricolor tuvo aire para llegar al try necesario para cantar victoria: apoyó Francisco Cuevas y convirtió Damiano, quien sobre los 45 agregó también un penal para cerrar el marcador en 32-26. Para este encuentro, el equipo dirigido por Sebastián García y Alejandro Calvi formó con Santiago Sautón, Nicolás Fernández, Ariel Molina; Alan González, Leo Correa; Gabriel Pujol, Francisco Cuevas, Nicolás Zacarías; Martín Lescano, Benjamín Morelli; Facundo Cerda, Carlos Díaz, Franco Velázquez, Luca Dearmas; y Franco Damiano. En el segundo tiempo ingresaron Franco Casanova, Matías Flammini, Aguilar y Alberto Nobile. Los demás resultados de esta 10ª fecha fueron: Varela Jr 14-12 Los Pinos, Beromama 18-22 Vicente López, Porteño 55-12 Ezeiza, Los Molinos 47-22 Náutico Arsenal Zárate y Tiro Federal de Baradero 44-31 San José. Así, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Porteño, 43 puntos; 2) Varela Jr, 40 puntos; 3) Los Molinos, 39 puntos; 4) Los Pinos, 34 puntos; 5) Ciudad de Campana, 30 puntos; 6) Banco Hipotecario, 26 puntos; 7) Municipalidad de Vicente López, 20 puntos; 8) Beromama, 17 puntos; 9) Náutico Arsenal Zárate, 15 puntos; 10) San José, 12 puntos; 11) Tiro Federal de Baradero, 8 puntos; 12) Ezeiza, 1 punto. En la última fecha jugarán: Ciudad de Campana vs Tiro Federal de Baradero, San José vs Los Molinos, Náutico Arsenal Zárate vs Porteño, Ezeiza vs Beromama, Municipalidad de Vicente López vs Varela Jr y Los Pinos vs Banco Hipotecario.

EL TRICOLOR SE REPUSO A UN INICIO DESFAVORABLE Y TAMBIÉN A QUEDAR EN DESVENTAJA NUEVAMENTE EN EL SEGUNDO TIEMPO.