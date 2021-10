En Avanza Campana hablaron con Raúl Quirino sobre el cuidado del medioambiente

Integrantes del espacio liberal invitaron a disertar al militante ecologista y miembro de la agrupación Vecinos Autoconvocados de Campana, quien expuso con lujo de detalles la pérdida de territorio y el daño ambiental que ha sufrido la ciudad -y seguirá sufriendo, de no mediar un cambio- por su dependencia económica respecto a un puñado de empresas transnacionales. "Algunos de los responsables de estas atrocidades hoy ocupan posiciones de poder en el Concejo Deliberante", disparó Diego Sarna, referente y primer candidato a concejal. En el Centro de Operaciones Liberales (C.O.L.) continúan desarrollándose todo tipo actividades de índole educativa, como charlas, seminarios y capacitaciones. El pasado fin de semana, quien fue recibido en el bunker partidario de "Avanza Campana", ubicado en 25 de mayo 771, fue Raúl Quirino, reconocido militante ecologista, que viene denunciando desde hace mucho tiempo que Campana ha sufrido una gran pérdida de territorio y un imperdonable daño ambiental producto de indecorosas relaciones entre las empresas transnacionales que se encuentran radicadas en la ciudad y la clase política "de todos los colores". Quirino habló de lo que llamó "Experimento Campana" para la construcción de "una comunidad neocolonial", un proyecto llevado adelante por un puñado de empresas transnacionales con asiento en Campana "de cuyas líneas de producción dependen 3600 pymes locales", y que "no generan ni una sola fuente de trabajo alternativa y sustentable". De acuerdo a su investigación, este proyecto nacido en 1993 consta de tres pilares o "vectores", sobre los cuales dio detalles: la "red de escuelas", la "red de desarrollo local", y el plan estratégico "Soñar Campana". Este último "no es más que una propuesta de ordenamiento territorial en base a los intereses de las grandes corporaciones", señaló. Quirino explicó también que pese a que en Campana está establecido el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, en la ciudad no se realizan actividades productivas y organizadas que sean amigables y no contaminantes del medio-ambiente. Sobre Landnort, cuya planta de disposición final de los residuos se estableció en Campana en 1998, explicó que es una empresa que se dedica al landfarming, una técnica que consiste en utilizar microorganismos naturales del suelo como las bacterias, para eliminar, atenuar o transformar sustancias contaminantes con el supuesto propósito de minimizar el U riesgo para la salud humana y el ambiente en general. Sobre su acción en Campana, Quirino fue tajante: dijo que provocó "un descomunal daño territorial", un "Valle de la Muerte" en el barrio Las Praderas, y que "Plomo, mercurio y cadmio hoy están siendo drenados hacia las aguas de los barrios Otamendi -especialmente- y San Jacinto". Luego habló sobre lo que describió como un "hecho extraordinario, sin equivalente en el mundo": el corte y relleno del lecho original del Arroyo de la Cruz, una vía navegable de Campana, de 70 mts de ancho, que fue cortado en sus extremos, impedido de drenar al Río Paraná, y que fue rellenado con "todo lo que se podía" por el Grupo Techint. En 1989, la intendencia radical legitimó estás acciones llevadas a cabo en épocas de la última dictadura militar, cuando el holding creado por Agostino Rocca ofreció comprar al municipio ese terreno convertido en lote. Pese al pedido original de 60 millones de australes de parte del municipio en ese entonces, finalmente la compra se realizó "en especies", a través de la construcción de la Escuela Media Nº2. "La Escuela Media 2 es el resultado de una vía navegable transformada en suelo comercial de la empresa Techint", sentenció Quirino. Después de describir minuciosamente el plan estratégico "Soñar Campana" de 1999, Quirino hizo lo propio con el que comenzó en 2011, y que, de la mano del código de planeamiento urbano, llevó a la "extranjerización" del 51% del territorio de la ciudad, esto es, que 48600 hectáreas de Campana están bajo dominios extranjeros. Además de la polémica rezonificación del Tajiber y de la "entrega" del Puerto de Frutos al Grupo Techint, Quirino luego habló de muchos otros tópicos de relevancia territorial y medioambiental de la ciudad, con una minuciosidad asombrosa, que dejó boquiabiertos a los congregados en el C.O.L. de Avanza Campana. El video completo de su exposición puede encontrarse en el perfil de Facebook del máximo referente del espacio, Diego Sarna, quien luego de la charla declaró que "Mientras el municipio siga dependiendo económicamente de las empresas para gestionar, seguiremos siendo víctimas de la contaminación y de la pérdida de territorio soberano de la ciudad. Lo que expuso Raúl Quirino da cuenta de las atrocidades que se vienen cometiendo en la ciudad desde hace muchos años, durante los mandatos de distintas autoridades. Algunos de los responsables, hoy increíblemente ocupan posiciones de poder en el Concejo Deliberante". Desde Avanza Campana se manifestaron desde el primer día a favor de la implementación de políticas de protección medioambiental, y de llevar adelante acciones de concientización de la población. "Se puede trabajar y dar trabajo sin contaminar. Es hora de dejar de hacer negocios con la política, y empezar a pensar en la sustentabilidad ambiental de la ciudad en el largo plazo, salvo que queramos que nuestros hijos y nietos vivan en un basurero industrial. Si no paramos ya, hacia eso nos dirigimos", agregó Sarna. Adriana Pozzi, segunda candidata a concejal del espacio, también se refirió a la charla dada por Quirino: "lo escuchamos atentamente, porque denuncia con claridad cómo en Campana cambian los colores políticos pero los negociados y el maltrato al ecosistema continúan, en beneficio de unos pocos y en detrimento de la salud de toda la comunidad". La docente agregó que "es importante que empecemos a ver dónde se hacen los asentamientos y los nuevos barrios. Que vecinos y concejales prestemos atención a que la nueva urbanización esté bien diseñada para que no termine pasando lo que sucede en Los Pioneros y en otros barrios, en donde los desechos cloacales van todos a parar a la tierra, y a veces a arroyos y luego al Paraná". Como cierre, Sarna dijo que es menester realizar más controles a las empresas, "para que cumplan con lo que dicen sus panfletos de R.S.E. y lo lleven a la práctica, para proteger con hechos, no con palabras, al medioambiente". "Nadie quiere pegarle ni atacar a las empresas radicadas en la ciudad, todo lo contrario. Dan trabajo de calidad, buenos salarios, y oportunidades de progreso social. Pero no pueden hacer lo que se les antoje con nuestro territorio y nuestro medioambiente. En realidad, si lo hacen es porque quienes nos gobiernan se lo permiten. Solo tenemos que exigirles a ambos, dirigentes políticos y empresas, que hagan las cosas con mayor responsabilidad", concluyó.





Raúl Quirino en el C.O.L., hablando sobre la pérdida territorial y el daño ambiental que Campana viene sufriendo desde hace años.