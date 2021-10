Así lo expusieron los referentes del espacio Vamos con Vos, Octavio "Chiche" Lagar y Noemí "Katty" Altimari, quienes continúan gestionando la apertura de la calle Viola, vía que conecta a los vecinos del denominado camino San Sebastián con el resto del barrio Los Pioneros. Al día de hoy, son más de 25 familias las que habitan sobre el camino San Sebastián y se encuentran aisladas del barrio Los Pioneros, sin ser provistas de los servicios básicos de luz y agua potable. La única calle que los conecta, se encuentra en pésimas condiciones para el tránsito, y al no tener cloacas o zanjeo, la situación es peor en días de lluvia: al barro se suman los residuos y desechos, inundando el camino. "Los residentes de San Sebastián están aislados, casi completamente encerrados y, para peor, tampoco están provistos de los servicios básicos de luz y agua, sumado a un medio ambiente contaminante", coincidieron los candidatos de Vamos con Vos, y reflexionaron: "¿Que más hace falta para que desde el Municipio tomen las medidas necesarias y se tomen en serio los problemas que viven los vecinos?". Y agregaron: "En el Concejo Deliberante hay concejales que renuevan su banca hace años, pero nunca los hemos visto reclamar por los asuntos que realmente preocupan a la ciudadanía". "Está bien que la gestión actual haga una costanera nueva, pero, en la agenda política no pueden faltar obras básicas que realmente mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos". La calle Viola está cerrada hace meses, impidiendo a las familias que viven sobre San Sebastián se integren a Los Pioneros, o puedan viajar a sus trabajos y los niños a las escuelas. Pero a los vecinos también le s preocupa la posibilidad de que exista una fuga desde la Unidad Carcelaria 21, asegurando que "no habría forma de contenerla". Además, denuncian la concentración en el aire de humos presuntamente contaminantes, provenientes del establecimiento Paoltroni Minaber S.A., dedicado a la ejecución de obras viales y civiles, que no está perimetrado ni cuenta con las condiciones básicas de seguridad. Octavio "Chiche" Lagar, candidato a concejal por Vamos con Vos, manifestó que "en las reuniones que tuvimos con los vecinos de la zona, nos dijeron con mucho fastidio que están sumamente cansados de denunciar la situación", y que "si abrieran la calle, los niños de camino San Sebastián podrán ir a la escuela del barrio más seguros, y sus padres los podrán ir a buscar sin quedarse atascados o sin lastimarse". "Las compañías de luz, agua, cable e internet tal vez así nos tengan en cuenta" , dicen los vecinos. "Pensamos que tal vez entonces la policía podría hacer un rondín, también los bomberos y las ambulancias. y tendríamos mejor acceso a la sala de primeros auxilios". Por su parte, Noemí "Katty" Altimari expuso: "El expediente municipal Nº 57759/21, que hemos iniciado en el mes de agosto, solicita concretamente la reapertura de la calle Viola para integrar definitivamente a los vecinos del Barrio Los Pioneros". Finalmente, los candidatos a concejales coincidieron: "Solicitamos al municipio que atiendan estos reclamos urgentemente, y nos pusimos a plena disposición de los residentes para llevar adelante todas las gestiones necesarias y que estén a nuestro alcance". "Para nosotros, no debería haber división de partidos políticos cuando se trata de ayudar a nuestros vecinos. Estamos comprometidos a sumar con cada acción, y eso seguiremos haciendo. Una ciudad con crecimiento solo es posible si es acompañado por desarrollo social", concluyeron.