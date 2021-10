Mara Pedrazzoli

La inflación de septiembre se aceleró, rauda. Luego de cinco meses en baja anotó una variación de 3,5% que superó las expectativas de los analistas. Los ítems que la impulsaron fueron prendas de vestir y calzado; frutas y verduras y también algunos "regulados" (como prepagas, tabaco y comunicaciones a nivel nacional y electricidad, educación y transporte público a nivel provincial). No fueron coletazos del tipo de cambio ni subas de las commodities los que explicaron el rebote esta vez. La dinámica fue más similar a la observada en marzo pasado (otro mes con alta estacionalidad) a lo que se sumó un repunte en turismo y esparcimiento. Agrega preocupación lo que ocurra en octubre ya que quedan ajustes pendientes (en prepagas, colegios y expensas) y se sentirá el impacto de las paritarias y los recientes movimientos en los precios de commodities sobre la estructura de costos. Se observan a escala global "cuellos de botella" en distintos eslabones (transporte, energía, insumos) que conllevan retrasos y suspensiones en la producción, por ejemplo en China, el gran proveedor internacional de insumos intermedios para la industria. La aceleración inflacionaria asociada a problemas estructurales surge como un rasgo de la pospandemia en países centrales como China (10,7% de inflación anual en septiembre, la más alta en 25 años), Estados Unidos (5,4% anual en septiembre, de las mayores en una década y con un presidente instando a mayoristas a trabajar en horarios extendidos para evitar demoras) y el Reino Unido (que se puso a usar los camiones del ejército para trasladar mercancías y acusa también faltantes de gas y chips importados de Asia). Nos van a querer hacer creer que se trata de un problema de emisión monetaria, pero la cosa no es tan sencilla. Los problemas de oferta explican esta suba de precios, que algunos auguran será transitoria. ¿Qué pasa en terreno doméstico a todo esto? Asumió un desprejuiciado secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, con la intensión de retrotraer al primero de octubre a una serie de precios de productos que integraban distintos programas de monitoreo que se venían implementando. Por ejemplo unos 1.300 de Precios Cuidados, frente a los que quiere escuchar la propuesta de los empresarios productores de alimentos y supermercadistas: oscilan entre 4 y 10% las subas sugeridas que Feletti amenaza con rechazar y aplicar para ello la Ley de Abastecimiento (que regía para Precios Máximos, un programa que no era voluntario). Se esperan novedades el lunes 18. Si el trabajo busca ser integral se avanzará también en reuniones con fabricantes de insumos y de materias primas, de las que probablemente participe también el ministro de Agricultura. Otro desafío que comunicó la gestión Feletti es lograr monitoreos en almacenes y supermercados chinos para lo cual apelará a la coordinación con municipios. El secretario recordó un indicador clave: la relación entre la canasta básica alimentaria y el salario promedio de un trabajador formal, porque dijo que su gestión tendrá como objetivo ajustar la política de ingresos del gobierno con la política de precios. "Esa relación, cuando inició era del 9% y hoy es del 11%" pese a que ya impactaron algunas paritarias. Le deseamos muy buena suerte.