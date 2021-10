P U B L I C









El concepto de Identidad Urbana es complejo, ya que incluye casi infinitos aspectos, desde lo social, vivencial, histórico y físico en cuanto a lo urbanístico y construido. Por supuesto que en este debate sobre la identidad hay múltiples enfoques, tanto como las muchas disciplinas que lo abordan. Por ejemplo, y solo para poner en caja este análisis, hablar de Campana desde lo productivo genera un conjunto de apreciaciones sobre su desarrollo industrial, o sobre su origen empresarial en contraposición a las ciudades del virreinato, o las antiguas postas de carretas. Y eso ya define un aspecto de identidad vinculado a la actividad central. Hablar de la Ciudad como Cuna del Automóvil nos pone en una perspectiva histórica, desde algo anecdótico, y manifiesta al menos otra visión de esa identidad posible. Hace un tiempo circula la hipotética relación de la Ciudad productiva primigenia con la aparición del asado de tira como corte habitual en la alimentación argentina. Más allá de lo que cada uno opine de estas visiones variadas, más o menos fundamentadas o reconocidas, todos estos aspectos constituyen esa multiplicidad de ángulos de abordaje, a la que hago referencia en el principio, y que constituyen la construcción de una identidad. Como somos cautivos de nuestras formaciones, me interesa analizar la identidad desde la morfología urbana y las obras que identifican a una ciudad. Y acá hay una cuestión perceptual. Cuando se viaja, por cualquier destino, la primera percepción de las ciudades está en sus calles, sus circulaciones, sus edificios, sus lugares emblemáticos y referenciales y muchas veces su relación con el paisaje circundante si este tiene algún rasgo representativo. No hace falta mucho ejemplo para abonar este pensamiento. Vamos a un pueblo de las sierras y valoramos sus ubicaciones con vistas a los cerros, y si vamos a una localidad balnearia valoramos los balcones con vista al mar y así infinitas alternativas. Nuestra ciudad es uno de esos casos de fuertes contradicciones. Una ciudad cuyo casco céntrico tiene un magnetismo particular derivado del trazado atípico para nuestro país. Ya lo he tratado en muchos artículos, la diferencia de nuestra concepción afrancesada, con diagonales y avenidas amplias, y la plaza central ubicada en una posición atípica en comparación con las tradicionales ciudades cuadriculadas de la época colonial, ponen de manifiesto el primer rasgo de una identidad morfológica. Paisajes, conformación urbana, edificios, monumentos, hacen a esa identidad física construida. Y allí hemos tenido algunas deudas históricas. Por ejemplo, la costanera, que fue un espacio negado para la ciudad durante casi toda su existencia. El origen productivo de la zona, la existencia de un límite físico muy fuerte como el ferrocarril y las construcciones de los talleres y zonas de maniobra representaron un corte abrupto para la relación intra urbana. Pero también y como dice en sus análisis el escritor peruano Benjamín Alva, un estudioso de este tema, "un espacio urbano carece de identidad por la falta de sensibilidad de la acción humana". Y acá es donde me interesa hacer algunas observaciones. El río siempre estuvo, y el terreno frente al río también, sin embargo, tuvimos muchos años de inacción en el espacio costanero, y, parafraseando a Alva, la voluntad y sensibilidad para abordar el tema quizás se hicieron esperar. En estos últimos tiempos se ha producido un vuelco en ese aspecto con la generación de un espacio vivencial que aporta algo central a este tema de la identidad urbana. Como siempre el análisis se debe hacer desde la perspectiva más amplia posible y obviamente la historia después se encarga de dejar en claro los matices centrales de la cuestión. La materialización del proyecto de la costanera representa una respuesta a una de las más grandes carencias de la historia de Campana. Nunca esta ciudad logró tener un mínimo paso por la costa, que se constituyó en una de las deudas históricas más largas, menos satisfechas y más frustrantes. Como acción proactiva, esta obra significa la inmensa posibilidad de traer el río al uso público y generar un parque único, un balcón al río, que ya está incorporado al imaginario popular, con múltiples oportunidades funcionales desde lo recreativo, vivencial y cultural. Lo interesante de la cuestión en el aspecto de la identidad urbana es que hoy se suma otro activo a la lista de las cuestiones que referenciamos cuando, con orgullo, hablamos de nuestro lugar en el mundo. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015