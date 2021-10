» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 17/oct/2021 de La Auténtica Defensa. ¡a Toda Costa!:

"Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a tu boca"

Por Ricardo L. Ventancú









Somos únicos e irrepetibles, en nuestra propia concepción de quienes somos, hay marcas que se viven como indelebles de identidad. A veces esas marcas se dan en relación a otros: como se dejó venir a bajo la casa de los Costas, ¿Por qué en otras ciudades se protege el patrimonio?, por qué, por qué, por qué? Estas comparaciones suelen ser siempre poco alentadoras. Suele hablarse de la discriminación en términos de diferenciación de otros. Siguiendo esta línea, esa discriminación nos ayudará a buscar la identidad particular en medio del reconocimiento de otros (percibir y distinguir). Llegando a tomar otras dimensiones como estereotipos o la invisibilidad donde el mayor desprecio es la indiferencia, que sucede cuando pasamos por el predio de los Costas y vemos que queda en pie, dejamos basura o simplemente ni miramos… Por otro lado, las auténticas marcas indelebles culturales, a modo de huella, las tenemos más profundas y, por eso mismo, no se discuten. Pero además las marcas indelebles culturales modifican nuestra relación con el entorno, diseñan nuestra visión del mundo, tan arraigada que es difícil incluso soñar más allá de ellas. Para todos los que somos de esta maravillosa ciudad, no hay dudas que guardamos como tesoro este lugar que vio nacer a una ciudad tan pujante como hoy en día la vemos, que tiene una riqueza cultural increíble, pero claro, hay que trabajarla para que generemos una ciudad abierta que presente una visión de futuro, que valore su pasado y también la respete. El estado de situación actual de las ruinas de lo que fue la casa de los Costas requiere de una unión de voluntades como se viene trabajando desde este gran equipo de vecinos, que con mucha pasión supo motivar, participar y sigue convocando, a grandes referentes locales en común unión, para la preservación del Patrimonio Cultural. Esta forma de trabajo participativa permitirá llevar adelante el sueño de muchos campanenses, que sin dudas está provocando un proceso de cambio muy significativo para nuestra ciudad. Pensamos en las marcas que nos hicieron ciudad y como el patrimonio se apropia de la misma, en tanto que los invito a reflexionar como residente local sobre el predio de los Costas a la luz del Patrimonio Cultural: "El patrimonio cultural, debidamente comunicado, deberá ser un elemento clave para la formación integral de la persona, para su desarrollo emocional y como elemento propiciador de la interacción y cohesión social" (Extracto de la conferencia pronunciada en el ICE de la Universidad de Zaragoza, España). Ricardo L. Ventancú Lic. En Turismo



