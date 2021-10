El Coloquio IDEA analizó los desafíos de los educación argentina

Del panel "Educación: tragedia u oportunidad" participaron referentes del sector público y privado. El futuro de la educación argentina fue analizado durante el 57º Coloquio IDEA. El miércoles, el panel "Educación: tragedia u oportunidad" integrado por referentes del ámbito privado, sindical, académico y de la sociedad civil abordaron los principales desafíos y deudas con foco en implementar acciones para corregir el impacto de la pandemia en la formación de las nuevas generaciones. Ignacio Ibarzábal, director ejecutivo de Argentinos por la Educación, compartió un panorama de la educación argentina. "La pandemia demostró que hoy la escuela es irremplazable. En Argentina, al igual que en otros países, no estaban dadas las condiciones para la educación a distancia. Los resultados eran esperables: más de un millón de estudiantes habrían abandonado la escuela". A su vez, destacó el compromiso de los docentes y la movilización de las familias durante la pandemia. En base a esta experiencia, realizó un llamado a asumir compromisos concretos. "Nuestra participación hace la diferencia. La educación es demasiado importante para no comprometernos. Necesitamos ser cada vez más argentinos por la educación", concluyó. Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Group, destacó "el empeñó que puso todo el cuerpo docente y el colectivo educativo para mantener a vinculación de los chicos con el colegio, pero a mi juicio no alcanzó". El empresario se refirió así a los "grandes costos" que tuvo de la virtualidad "en el tema de los contenidos y aprendizajes de los chicos" y también "emocionales, sociales y psicológicos" debido a que los jóvenes "no tuvieron las herramientas para poder procesar el estrés y las ansias que les trajo" la situación. De acuerdo Bulgheroni, dos de los objetivos inminentes de la educación argentina deben ser "recuperar los contenidos perdidos en estos últimos 18 meses" y a la par fortalecer "la vinculación del chico con el medioambiente escolar que hace también a la formación de la personalidad: la educación, la disciplina, el aprender, la curiosidad, la parte emotiva". Por su parte, Daniel Herrero -presidente de Toyota Argentina- afirmó que "compresión de texto, matemática y lógica" son tres conocimientos "básicos" que su industria busca a la hora de reclutar personal. "La revolución tecnológica dará más puestos de trabajo, pero tenemos que estar preparados", dijo el titular de la firma de origen japonés. Sara García, secretaria general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), afirmó: "Los números, que nos duelen a todos, están absolutamente vinculados con los números de la pobreza. Si una familia no tiene para comer, es difícil que pueda pensar primero en la educación". En tanto, María Laura Alzúa, subdirectora del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad Nacional de La Plata, comentó que "el cierre prolongado de escuelas puso de manifiesto diversos temas, pero quedó muy relegado un asunto importante que es la educación inicial. Es importante porque es el primer contacto que tienen los niños con el sistema educativo". ´