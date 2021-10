» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 17/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Descubrí Ushuaia en primavera









En primavera comienzan a llegar los primeros cruceros que recorren la Patagonia y la Antártida, pero a diferencia del verano aún no es temporada alta y los precios no son tan altos. A la hora de preparar un viaje a Ushuaia, siempre se repite la pregunta sobre cuál es la mejor época para viajar al Fin del Mundo. Ushuaia en primavera es ideal y, sin dudas, la época en qué vas a viajar al Fin del Mundo es un factor decisivo. Dependiendo de la época, varía la ropa que debés empacar, el clima y las excursiones y actividades que podés realizar. Para nosotros hay dos épocas mágicas en Ushuaia: el otoño y la primavera. En ambas estaciones los días son bastante largos y las temperaturas no son tan duras como en invierno. Además, tanto en otoño como en primavera se puede llegar a disfrutar de una pequeña nevada. De septiembre a diciembre, la primavera es la época donde todo florece. El Parque Nacional Tierra del Fuego cambia por completo. El bosque fueguino brota y la naturaleza comienza a mostrarse en estado puro. Sin dudas, una época ideal para disfrutar de toda la flora y fauna en el Fin del Mundo. Si vas a conocer el Parque Nacional Tierra del Fuego en primavera lo mejor es combinar una excursión que incluya en el Tren del Fin del Mundo desde donde se puede observar todo florecido más una pequeña caminata por la costa del Canal de Beagle. Sin dudas, es la época con más actividad migratoria de aves. Ideal para realizar distintos tipos de avistajes. a primavera es una época óptima para comenzar a realizar trekkings y rutas de senderismo. Además, la nieve poco a poco va desapareciendo y las lagunas se muestran repletas de agua cristalina. Es una estación amena, donde predomina el buen clima y los días de sol. Sin dudas, vale la pena para realizar actividades y excursiones al aire libre. Para ello, es súper importante reservar con anticipación. Dependiendo de la temporada, algunas pistas de esquí continúan abiertas hasta octubre. Ushuaia tiene una de las mejores nieves de Sudamérica y cuenta con la temporada de esquí más larga de nuestro país. Por otro lado, en primavera comienzan a llegar los primeros cruceros que recorren la Patagonia y la Antártida pero a diferencia del verano aún no es temporada alta y los precios no son tan altos. 3 RAZONES PARA CONOCER USHUAIA Conocer la historia de sus primeros habitantes y colonos. El Fin del Mundo es mucho más que paisajes maravillosos. Es, también, la historia de sus primeros habitantes y de los colonos europeos que llegaron a poblar la tierra. La historia de Ushuaia es conmovedora y se puede palpar y conocer en el Museo del Fin del Mundo. Si nos remontamos bien atrás en el tiempo, para comenzar la historia debemos hablar de los primeros pobladores de la ciudad y de sus culturas originarias. En el siglo pasado conoceremos la historia de los primeros colonos que vinieron aquí a explotar las zonas y de los presidiarios de la famosa cárcel del Fin del Mundo. La historia de Ushuaia no tiene desperdicios. Ademas, tanto las estancias europeas como el presidio se pueden visitar. Paisajes únicos y maravillosos. Zona de bosques tupidos, lagos, glaciares, bahías, montañas, picos nevados, y playas solitarias… La provincia de Tierra del Fuego no tiene desperdicio. Aquí la naturaleza patagónica se luce con sus mejores colores y paisajes. Sea la inmensidad del Lago Fagnano, el Canal Beagle o los senderos de bosque patagónico, la naturaleza es la principal razón para visitar el Fin del Mundo. Sentirse, realmente, en el Fin del Mundo. Ushuaia, es un lugar único en el mundo, y eso se siente en la atmósfera. Viajar al Fin del Mundo estremece hasta el viajero más experto. Este es el Fin del Mundo y eso se respira en el aire.