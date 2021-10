SEGUNDO RÉCORD El Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense señaló que las exportaciones de la provincia registraron en agosto el mejor mes del que se tiene registro, con ventas por USD 2.915,9 millones, lo que a su vez representa un incremento del 72,5% respecto del mismo período de 2020. Además, en el acumulado de enero a agosto de este año, las ventas al exterior alcanzaron los USD 17.971 millones, lo cual significa el mejor acumulado a agosto desde 2012. Con respecto a los principales países de destino de las ventas externas en agosto, se destacan Brasil, que representó el 20,1% de las exportaciones provinciales, al tiempo que en segundo lugar se ubicó China con el 10,9% del total exportado, con USD 317 millones. En tercer lugar se encontró India con ventas por USD 196 millones, lo que representó un incremento interanual de las exportaciones a ese país del 259,5%.



QUE NO SALGA Luis Tagliapietra, abogado de familias y padre de un submarinista del ARA San Juan fallecido, afirmó que le pedirán a la Justicia que le mantenga la prohibición de salir del país al ex presidente Mauricio Macri en el marco de la investigación por espionaje ilegal. "Si Macri no se presenta a indagatoria nosotros ya pedimos que se lo declare rebelde y se ordene su captura como se haría con cualquier persona", remarcó Tagliapietra. En declaraciones radiales, el padre de uno de los submarinistas fallecidos durante el hundimiento del ARA San Juan en noviembre de 2017, se refirió al escrito presentado en la causa por el ex presidente y señaló: "Macri no dijo nada. Presentó un escrito haciendo un descargo improcedente". UNA DE CADA DIEZ Solo el 10% de las empresas tratan de manera adecuada sus residuos industriales, según lo determinó un estudio realizado en conjunto por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). De las 32 millones de toneladas anuales de residuos industriales que se generan, solo se tratan 3.2 millones de éstas, y la principal preocupación es la falta de conciencia del sector privado y de fiscalización del estado. El estudio fue realizado por la Dirección de Sustentabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el Observatorio de la UNR, y se basó en el tratamiento de los residuos industriales en el país, el cual arrojó que en los que meses que va de 2021, solo el 10% de las empresas tratan de manera adecuada sus residuos industriales, un número menor al del último semestre del año 2020, que rondaba en un 21%. En el informe se señala que el estimado de empresas activas generadoras de residuos industriales, especiales y peligrosos es de 255.000 y que solo 26.900 contratan tratamiento de residuos industriales, especiales y peligrosos. MISTERIO EN EL RÍO Un muerto, dos náufragos rescatados y 37 kilos de cocaína fue el saldo de un sorpresivo episodio ocurrido en las últimas horas en aguas del Río de La Plata, a la altura de la localidad bonaerense de Ensenada. Según confirmaron fuentes de la Prefectura Naval Argentina, el hallazgo se produjo tras una llamada de emergencia desde un buque de prácticos que se encontraba cerca a la Rada La Plata, donde dos personas fueron rescatadas del agua, una de ellas ex saxofonista de "Los Fabulosos Cadillacs" y una tercera se encontraba desaparecida. De inmediato, la Prefectura inició un operativo de búsqueda y rescate, mediante el cual se logró localizar el cuerpo de un hombre, mientras que los otros dos rescatados fueron trasladados con un cuadro de hipotermia al Hospital Larrain de Berisso. En el marco del rastrillaje, la tripulación de uno de los guardacostas de Prefectura avistó sobre la superficie del agua un bolso color negro, el que fue sacado del agua e inspeccionado. En su interior había 34 envoltorios, que contenían casi 37 kilos de cocaína, y estaban identificados con la imagen del narco mexicano Félix Gallardo, más conocido como "El Jefe de Jefes".