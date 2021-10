La ministra de Salud señaló que se aplicará el mismo criterio que al comienzo de la campaña de vacunación, es decir priorizando al personal de salud y a los grupos de riesgo. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, subrayó este sábado que en 2022 las terceras dosis para reforzar la inmunidad de las personas contra el coronavirus se aplicarán "de manera estratégica", al igual que había comenzado la campaña de vacunación en diciembre de 2020. "Las vacunas como las del Covid requieren refuerzos continuos y por eso planificamos la campaña de vacunación de esa manera", sostuvo la funcionaria nacional. En declaraciones radiales, la integrante del Gabinete dio algunos indicios de cómo se avanzará en ese sentido: "El año que viene empezaremos con las terceras dosis de manera estratégica, seguramente primero al personal de salud y a los grupos de riesgos. La tercera dosis está pensada y tenemos estipulado tener esas dosis durante el primer semestre de 2022", remarcó la titular de la cartera sanitaria. Vizzotti celebró que la Argentina está "en una situación muchísimo más favorable de lo que se hubiera pensando a principios de este año" y remarcó que parte de la explicación surge porque "la campaña de vacunación avanza rapidísimo". Aunque reconoció que "formalmente se está vacunando menos en la Argentina" la ministra de Salud indicó que es"porque la ralentización de la vacunación sucede en todos los países del mundo que llegan a cierto nivel de inmunización". Pese al nivel de cobertura con la vacuna contra el coronavirus, la funcionaria nacional señaló que "todavía no se puede decir que la pandemia ya pasó". Asimismo, afirmó que "todavía hay más disponibilidad de vacunas que demanda" y remarcó que " ese 10% de personas mayores de 18 años que no se vacunó puede ser porque no quiere recibir las dosis". Respecto a ese universo de personas, Vizzotti destacó que "es importante ir a buscarlos casa por casa". Finalmente, al referirse a la inmunización de menores de edad, la ministra instó a los padres a que vacunen a sus hijos: "En el mundo ya se aplicaron más de 1.000 millones de dosis a los chicos, con un perfil de seguridad altísimo. No tenemos ninguna duda de que la vacunación pediátrica es totalmente segura".

