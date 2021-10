P U B L I C









Alejandra Dip





Astrología Maya. Año Semilla 3. La Mano poder creativo, autorrealización, motivación. Sanación. Soltar el exigente. Energía de liderazgo, don de mando. Día 84 del Año Solar Semilla 3. Día 28 último día de la Luna 3 eléctrica del venado del 20/9 al 17/10. Día 7 de la 12ava semana del año, semana blanca. Estamos en el Día 47 del Tzolkin Calendario Lunar - Castillo rojo del Este del girar. Kin 47 - Mano 8 guiada por el Mono. Esta Energía en la realidad del día a día, en la realidad que CREAMOS y que CREEMOS tener. Esta realidad grupal que empezó a moverse, que se expresa, que no calla, que no quiere más injusticias, ni golpes, ni agresiones, llevada también a una realidad particular, todo movido por la misma fuerza que tracciona y acelera los procesos de sanación en todas dimensiones y direcciones. Desde lo físico, hasta lo espiritual, desde la casa al pueblo. Sana el pueblo. Sana una sociedad cuando dice BASTA de agresiones e injusticia. Cuando dice basta de hambre! Sano yo, sanas vos, en una humanidad que quiere ir por el camino de la equidad, de la verdad, desde un lugar de expresión genuina. Esta Mano que no quiere más chirlos, ni golpes, sino quiere y necesita un mimo, una caricia, para esta realidad tan sacudida, muy exigida, donde la pandemia profundizo aún más. La Energía de hoy nos lleva a abrazar y abrazarnos, a sanar cuerpo mente, alma, realidad. La pandemia, el encierro, nos mostro otras cosas, empezamos a valorar salir, a valorar reunirnos, a valorar el verde, las caminatas, la vida. Momento de restaurar todo lo dañado en estos tiempos, incluso la psiquis, y esta energía es excelente para SANAR. Sanamos nosotros, los otros, nuestra realidad, nuestro día a día. Acariciarnos y mimarnos es reparador, un abrazo es reparador. Aprovechemos la Energía. También hay manos que dan desinteresadamente, que ayudan, que se unen en la lucha para recuperar sus derechos, que quieren vivir bien, tranquilos, en Paz. Hermosa Energía para pedir por los enfermos, enviar REIKI, y sanar vínculos en este año Semilla. ¡Buena jornada de sanación para todos! y en Argentina Feliz Día de las Madres. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar