Efemérides del día de la fecha, 17 de Octubre

DÍA DE LA LEALTAD PERONISTA En este día se conmemora la masiva movilización de trabajadores, provenientes de diversos barrios porteños, hacia Plaza de Mayo para exigir la libertad de Juan Domingo Perón en el año 1945. El entonces ex Vicepresidente de la Nación, Secretario de Guerra y Secretario de Trabajo y Previsión del gobierno de facto de Edelmiro Farrell estaba detenido en la Isla Martín García lo que provocó que los sindicatos declararan una huelga general y marcharan a Plaza de Mayo. Aquel día, Perón había sido trasladado al Hospital Militar por un malestar y, debido a que los trabajadores se negaron a marcharse, fue liberado. Pasadas las 23 horas salió al balcón de la Casa Rosada: "Esto es pueblo. Esto es el pueblo sufriente que representa el dolor de la tierra madre, que hemos de reivindicar. Es el pueblo de la Patria. Es el mismo pueblo que en esta histórica plaza pidió frente al Congreso que se respetara su voluntad y su derecho. Es el mismo pueblo que ha de ser inmortal, porque no habrá perfidia ni maldad humana que pueda estremecer a este pueblo, grandioso en sentimiento y en número". Cinco días después, Perón se casó con Eva María Duarte en Junín y, al año siguiente, fue electo Presidente de la Nación. En el año 1951, durante los festejos del "Día de la Lealtad Peronista", se realizó la primera transmisión de televisión del país.



DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución 47/196 en el año 1992, en este día se concientiza acerca de la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia a nivel mundial. Cabe aclarar que la ONU considera a la pobreza como una vulneración de los derechos humanos porque trae aparejada el hambre, la desnutrición y el acceso limitado a servicios básicos como la salud y la educación. En cuanto al origen de esta celebración, el mismo se remonta al año 1987 cuando el sacerdote francés Joseph Wresinski logró que 10.000 personas se congregaran en la Plaza de Trocadero en París para manifestarse a favor de los Derechos Humanos y rendir homenaje a las personas que viven en la pobreza extrema y padecen el hambre. El tema de este año es "Construir juntos hacia adelante: poner fin a la pobreza persistente, respetar a todas las personas y nuestro planeta" y tiene el propósito de construir un futuro mejor en el que ninguna persona se quede atrás: "Significa transformar nuestra relación con la naturaleza, desmantelar las estructuras de discriminación que perjudican a las personas en situación de pobreza y construir sobre el marco moral y legal de los Derechos Humanos que colocan la dignidad humana en el centro de la política y la acción".



SE LANZA "WHEN THE PARTY´S OVER" Un día como hoy en el año 2018, Billie Ellish lanzaba el sencillo "When the party´s over". Perteneciente al álbum "When we all fall asleep, where do we go?" (2019) y compuesto por Finneas O´Connell, la canción es la secuela del sencillo "Party favor": "Siento que todo el mundo ha tenido esa lucha con una persona, alguien que está en el teléfono gritando por alguna razón y dices ´¿sabes qué?´ Al diablo, déjame en paz".