Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 17/oct/2021 de La Auténtica Defensa. La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Los Milagros"

Por Emilio Camucce













"Los milagros no ocurren cuando lloras, sino cuando crees", y Dios está buscando hombres y mujeres, que estén tal vez llorando y quieran creer en Él y seguirlo, por eso se mostraba, a veces, haciendo milagros. Dice la biblia que "Hay tiempo de llorar, y tiempo de reír" (Eclesiastés 3:4). ¿Lloraste hoy? ¿Lloraste de dolor, de frustración, de desesperación? Que tu llanto no sea en vano. Solo Dios tiene el poder de hacer milagros. Los milagros de Jesús eran sencillos y espontáneos. No se hacían en medio de puestas en escena o de efectos especiales. La mayoría se realizaron a raíz de un encuentro fortuito o una petición (Marcos 5:25-29; Lucas 7:1-16). Esos milagros no pudieron ser planificados. Muchos milagros se realizaron en público. Hubo ocasiones en las que miles de personas los presenciaron. No se realizaron a escondidas, sino a la vista de todos. Cuando llegamos a creer en los milagros bíblicos de Jesús, tenemos razones de sobra para confiar en que las promesas de la Biblia, para el futuro, se cumplirán. Con frecuencia, la Palabra de Dios indica cuándo y dónde ocurrieron y quiénes estaban presentes. Incluso sus críticos se han sorprendido por la exactitud de los datos específicos que aporta. De hecho, cientos de profecías bíblicas se han cumplido al pie de la letra. Además, los consejos de las Escrituras han ayudado a personas de cualquier edad y condición social a cambiar de vida, para bien ellos mismos, de sus familiares, de su entorno y disfrutar de buenas relaciones con los demás. Dichos consejos han demostrado ser eficaces e incomparables. ¿Ya has tenido tu tiempo de reflexión?, ¿tus momentos de charla con Dios? Él ha visto tu llanto, y hoy quiere que levantes tu cabeza. No estás solo/a. La Palabra de Dios para ti, hoy dice: "El destruirá la muerte para siempre; el Señor, Dios, enjugará las lágrimas de todos los rostros, y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado" (Isaías 25:8) El llanto quedará atrás, y será tiempo para ti de regocijo: "Volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sion con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán, y huirán la tristeza y el gemido (Isaías 35:10). Muchos hemos hecho un pacto con Dios, de no olvidarnos, que, en nuestros tiempos de más tristeza, Él se acercó a nosotros y decidió quitar la carga de nuestros hombros, y por la sangre de Cristo Jesús, él perdonó nuestros pecados y los tiró al fondo del mar. Nos dio otra oportunidad. No olvidamos de donde nos rescató Dios. Es tiempo ahora de estar alegres y compartir nuestra sonrisa con todos los que nos rodean: Recibe la bendición de Dios. ¿Crees en los milagros de Jesús? ¿Quisieras creer? ¡Acércate a Él! Búscalo, contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Emilio Camucce Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar