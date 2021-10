» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 17/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Las ventajas de saber más idiomas a la hora de trabajar para una empresa extranjera









Incluso antes de la pandemia causada por el COVID-19, la globalización y el aumento del comercio internacional ya influían en la necesidad de las organizaciones de atraer talentos que dominaran diferentes idiomas. Ahora que el trabajo remoto es un modelo mundialmente aceptado y las barreras geográficas dejan de ser un impedimento para aplicar a ofertas laborales alrededor del mundo, el conocimiento de uno o más idiomas es más importante que nunca. Si querés aumentar tu competitividad en el mercado laboral global, seguí leyendo para descubrir todas las ventajas de saber más idiomas a la hora de trabajar para una empresa extranjera: Superar los primeros filtros de los procesos de selección Todas las empresas, sin importar el país en el que operen, emplean diferentes herramientas y métodos para agilizar sus procesos de reclutamiento y descartar a los candidatos que no cumplen con los requisitos que el perfil exige. Si estás por postularte a una oferta de una empresa extranjera que requiere el dominio de un idioma, tomarte el tiempo de incluir el nivel específico que posees en tu CV, no solo aumentará el valor de tu currículum, sino que te ayudará a superar los primeros filtros (automatizados o manuales) del proceso de selección. Aumentar las posibilidades de alcanzar una mejor remuneración Al momento de negociar tus condiciones de contratación en una empresa extranjera, tenés que saber que tu dominio de otros idiomas representa un valor agregado para la organización y, como tal, puede ayudarte a obtener una mejor remuneración. Son muchas las posiciones en el mercado laboral internacional que incorporan el dominio de idiomas como requisito excluyente, pero son pocos los candidatos que son realmente capaces de cumplirlo. Esto es algo que los reclutadores tienen en cuenta y que puede ayudarte a negociar un mejor sueldo. Acceder a cargos directivos Son pocas las empresas alrededor del mundo que no están interesadas en internacionalizarse, especialmente en el contexto actual. En consecuencia, cada vez son más las organizaciones que esperan que sus empleados sean capaces de dominar diferentes idiomas y hacen de esto una condición para ofrecer oportunidades de crecimiento. Diferenciarte de otros candidatos Otra ventaja de aprender más de un idioma, es que te ayudará a distinguirte inmediata y fácilmente de otras personas, si te interesa trabajar en empresas extranjeras. Si estás aplicando a un nuevo empleo o estás buscando avanzar dentro de la organización y obtener un ascenso, tus conocimientos de idiomas pueden posicionarte delante de tu competencia. Además, continuar tu formación en el extranjero es una de las mejores maneras de asegurarte de destacar en el mercado laboral mundial y dominar otros idiomas es clave para lograrlo. Tampoco podemos olvidar que ser capaz de leer, investigar y escribir sobre tu área de trabajo en más de un idioma es una de las mayores ventajas competitivas que podés poseer. Por último, cuando una empresa cuenta con un empleado que puede hablar más de un idioma, se abre a nuevas oportunidades de negocio. Es decir, la empresa gana la capacidad de comunicarse con organizaciones o clientes de otros países. Lo que te convierte en un candidato más valioso. Ampliar tu red de contactos Por último, uno de los mayores beneficios de aprender un nuevo idioma es que te abre nuevas puertas, exponiéndote a una diversidad de profesionales y ampliando tu red de contactos alrededor del mundo. Al dominar un idioma que no sea el materno, demostrás que comprendés diferentes normas culturales lo que enriquece la experiencia de intercambio. Ya sea para recomendarte en futuras oportunidades, para servir de enlace entre tu equipo y un cliente al negociar un nuevo proyecto, ¡tus nuevos contactos te tendrán en mente!



Fuente: https://www.bumeran.com.ar/