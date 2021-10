TURISMO NACIONAL: La categoria está desarrollando otra carrera del campeonato en el autódromo de Trelew con sus dos clases y otro parque interesante de autos.Televisa desde las 11 hs la TV Pública. FECHA: Se viene otra fecha de motocross en la provincia de Córdoba para varias clases y cuenta con un nivel importante de pilotos que están representando a diferentes ciudades del país.Ya quedó confirmado para fin de mes de octubre. CONFIRMO: En la misma ya confirmó que estará en tal emprendimiento de motocross el zarateño, el joven piloto Valentino Lacognata que con su equipo que comanda su padre Diego tendrá tal asistencia en pista. VENDER: Siguiendo en el mundo del motocross no muchos saben que el circuito para esta propuesta ubicada en la vecina ciudad de Zárate está a la venta dado que el propietario del mismo entendio que ya cumplió un período en este emprendimiento deportivo. TOPE RACE: La categoria visita en este fin de semana en el autódromo Galvez para desarrollar otra competencia del presente campeonato.Televisa desde las 11 hs Canal 13 a través de Carburando. LLEGAN: Quedó confirmado que la categoria Enduro Baires llega a la ciudad de Campana el 23 y 24 de octubre para llevar adelante otra fecha del presente campeonato en el circuito armado en las Toscas de Campana sobre Ruta 6 que armara ese escenario para tal espectáculo. CORRIENDO: En esta categoria viene corriendo el piloto local Ariel Melon que viene peleando en su clase y en la última carrera en Junin llegó tercero sumando puntos para el campeonato. PUEDE: Los amigos creen que German Henze, que el año anterior venía corriendo en la categoria con buenos resultados puede llegar a ser parte de tal carrera del Enduro Baires y nadie aun lo descarta. IDEA: Como ya dijimos en esta sección avanzan los trabajos en el autódromo de San Andrés de Giles y hay una idea de poder realizar una competición como para inaugurar el predio pensando ya en la próxima temporada. LONGITUD: Las dimensiones del circuito alcanza a los 1810 metros de longitud y no es casual la medida del mismo llegó a medir igual al anterior autódromo tan recordado porto dos los que alguna vez lo visitaron como un homenaje por parte de quienes están trabajando en el mismo. COMENZAR: Hoy por hoy ya en el predio del autódromo mencionado se comenzó a desarrollar previa para el circuito que utilizaran los componentes de la categoria de los ciclomotores con gran posibilidad de arrancar un torneo de Verano. POSIBILIDAD: De concretarse esta posibilidad de comenzar el torneo de verano con los ciclomotores desde la ciudad de Campana serán de la partida Lisandro Acosta y de Cardales el joven Torres que está en el equipo de Pipi Acosta. NIVEL: Los amigos aseguran que los dos autos de un nivel increíble que posee el ex piloto de Alma guardados en su galpón no deberán faltar en la próxima fiesta del automóvil en nuestra ciudad donde la gente del óvalo puede quedar muy motivado con los autos mencionados el tema que deberá mencionar un tal Hernan. CONFIRMAR: En esto del armado de la próxima fiesta del automóvil ya el piloto local Juan Pablo Galliano confirmó que una vez mas presentará su Cupecita Chevrolet con la cual viene corriendo en la Clase A del TC Boanaerense donde en su stand se podrán cortar el pelo por la gestión de Marcelo Caferro un amante de los mundos de los fierros y componente del equipo del piloto local. Será sin costo? TRABAJAR: Desde el ámbito municipal en orden conjunta con el club del Primer Auto Argentino Manuel Iglesias se está trabajando para llevar adelante los trámites para poder tener y contar con los clubes de autos de distintas marcas, de autos antiguos, de competición donde además una predisposición para contar con los artesanos, los patios de comida para una mayor comodidad al publico que llegue ese domingo 28 de noviembre. EQUIPO: Dentro de este contexto de la presencia de autos que serán parte se va a sumar el equipo potencial del Rally Federal del Emma Racing que llegará con todos sus autos con los cuales vienen representando a la ciudad de Campana y en un stand y se va poder y conocer puertas adentro toda la estructura. PRESENCIA: Como todos los años últimos la presencia de los autos del TC también marcan una muy agradable a los fierros y en verdad la presencia de los mismos de diferentes marcas que tanto le gusta al público y será parte interesante de ese espacio. DESTACADOS: Quienes también y como todos los años los componentes del Cañon 4x4 llegan con toda su artilleria con vehiculos muy destacados por la gente, los jeep de los Murillo de Ariú, de Biggi con vehículo nuevo, Stemberg Valle entre otros le ponen un color muy particular para el público con los chicos que los divierte mucho. RINCON TUERCA: Nuestro radial como siempre los lunes de 18.30 hasta 19.30 hs y los miércoles desde las 17 hasta 18 hs por FM Simple 97.3 con la información del automovilismo zonal en este programa. FRACTURA: El tema es muy claro para una parte del equipo pero desde el otro lugar aseguran que el tema de presupuestos fue el disparador de la fractura dentro del grupo que va a terminar dejando de seguir en la alta competencia sin saber como terminaron las cuestiones de amistad. AGUA: Lo concreto que el tanque de nafta con agua adentro terminó dejando pie a Silvestre Gallo con el Fiat 128 en la última carrera en la final en el autódromo de Colón lo que dejó molesto a todo el equipo. Que no cunda el pánico! RESOLVER: Hoy por hoy el auto está en el taller de Diego Fangio donde se trabaja en diferentes frentes para resolver el tema de la caja también y en el escape que se rompió en plena segunda competencia lo que dejó en claro que Gallo descartó el fin de semana de su calendario. FESTEJAR: La próxima fecha de la categoria será en el mismo autódromo de Colon este fin de semana pero Silvestre Gallo no será parte de la misma dado que está festejando los primeros quince años de su hija con fiesta familiar. FEDENOR: La categoria que fiscaliza Fedenor este fin de semana llevan adelante otra fecha del campeonato en el autódromo de Colon en la provincia de Buenos Aires donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. CERCA: Cada vez está cerca que Alfonso comience su carrera deportiva en el automovilismo y sin duda el hecho que su mamá no ponga inconveniente el pibe ya comenzó a girar y se mostró muy contento y ni hablar su papá Mariano. Vio, cosas de la dinastia Raina! ENCAMINADO: Siguiendo en este tema de los chicos ya está muy encaminado el arranque de Dante Troncoso que de la mano del abuelo Marcelo está en pleno desarrollar sus primeros metros en pista. Lo concreto el primo de Santino y Bautista está en la buena senda y dicen que hasta su hermana Clarita se muestra contenta. Vio cosas de la dinastía Panetta!! FORMULA CINCO: La categoria llega al autódromo platense durante este fin de semana para encarar otra competencia del presente calendario. INTENCION: Juan Suarez dejó entrever que si bien viene corriendo en la categoria Kart Plus la intención de seguir también en la categoria Pako donde en la Clase KF+40 viene peleando el campeonato y buenas posibilidades de alcanzar el título. Si el pájaro lo dice.... PICADAS: En el autódromo de Baradero avanzan los trabajos de una forma interesantes y si bien se piensa en trabajar con las diferentes categorias que llegaran a visitarlo también se está evaluando que las picadas lleguen una vez mas como ocurrió en su momento. ESCENARIOS: En nuestra zona está claro que hoy en actualidad dos escenarios que están también olvidados a las picadas el picódromo de la ciudad de San Pedro y en el autódromo de Arrecifes que ya tuvo actividad en este ámbito de las picadas. ESTARA: Aunque trata de evitar hablar con los periodistas el piloto de la categoria Enduro Baires estará en la carrera de Campana próximamente es que Nestor Ceña ya trabajó en el armado de su moto de la mano del cordobés que hace pensar que quiere estar en esta posibilidad en su ciudad con sus familiares y amigos. Mirá vos! TOPE RACE JUNIORS: Nueva presentación de la categoria este fin de semana en el autódromo Galvez para desarrollar otra carrera del campeonato.Televisa desde las 11 hs Canal 13 a través de su programa Carburando. CONCRETARSE: Cuando arranque el campeonato nocturno de ciclomotores en la ciudad de San Andrés de Giles el cual se está conformando de concretarse Fausto Ciaponi el joven local confirmó que será parte del mismo con su habitual equipo que conduce su papá. ESTAR: Gabriel Emma confirmó que una vez más estará en la próxima carrera del Rally Federal con su minicooper en la Clase Tres a desarrollarse en la ciudad de Chivilcoy en orden conjunto con el resto del equipo. ACUERDO: A propósito del equipo del Emma Team por estos días están tratando de llegar a un acuerdo con una estructura de nuestra ciudad para de cara a lo que viene puedan atender todos los autos y atenderlos como para armar un trabajo importante en el tema básico de los chasis. UBICADO: El Super TC 2000 viene de correr en el autódromo de Rosario donde el piloto de Campana Matias Milla abordo del Renault del equipo oficial quedó ubicado en la final décimo segundo. DECIDIR: Cuando se dio a conocer la próxima fiesta del automóvil los componentes de los autos del ayer del Turismo Carretera decidieron sumarse a esta propuesta como ya acompañaron en otras ocasiones. GIRAR: Esto también provocará que el dia del domingo de la fiesta se desarrollará como años anteriores la presentación en los autos en la avenida Larrabure que tanto le gustó a la gente poder observar a los autos en funcionamiento que giraran en varias vueltas. OBSERVAR: Quizás esta posibilidad de salir a girar nos permita volver a observar a Marianito Raina con su Renault, las cupecitas de los propietarios locales, a Sandro Moine poniéndole nafta aun auto, la cupecita de Marcelo Galliano, quizás la de Gallo, como se lee una posibilidad de ver el "parque mas interesante del condado". TOPE RACE SERIES: La categoria visita el autódromo de Hermanos Galvez para realizar otra propuesta del presente calendario por otra fecha del campeonato.Televisa desde las 11 hs Canal 13 a través del programa Carburando. MOMENTO: Sin duda que es un buen momento para Cristian Iglesias en las picadas donde el representante de Zárate cuando aún faltan tres fechas del campeonato el está con la posibilidad de salir campeón en tres clases donde viene con unos grandes resultados. FECHA: La próxima fecha del campeonato de picadas en el picódromo de San Pedro por el campeonato Osvaldo Morressi será el venidero fin de semana donde estarán arrancando desde las 9 hs. SERA CIERTO?: Que el piloto local en su final con el Fiat a poco de arrancar dicha carrera el piloto en cuestión se cansó mas de la cuenta y le jugó en contra en plena competencia a pesar de su corta edad..

E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com