Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 17/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Villa Dálmine:

Laureano Tello extendió su contrato hasta diciembre de 2022









El mediocampista renovó su vínculo con el club. En la última presentación del equipo anotó su primer tanto con la camiseta Violeta. El pasado Torneo de Transición de la Primera Nacional, luego del parate por la pandemia de coronavirus, no le reportó a Villa Dálmine un balance positivo en cuanto a las incorporaciones realizadas. De hecho, del grupo de jugadores que arribó a Campana para ese certamen, los únicos dos que hoy tienen continuidad en el equipo son el marcador central Maximiliano Pollaccchi y el mediocampista Laureano Tello. "El Pela" llegó desde Camioneros (Federal A) y rápidamente se ganó el apoyo de los simpatizantes Violetas por su despliegue físico y su entrega. Incluso en tiempos de vacas flacas en cuanto a resultados. Y esa destacada labor generó que en Mitre y Puccini decidieran renovar el vínculo del futbolista, que esta semana firmó una extensión de contrato hasta diciembre de 2022. Al momento de informar la noticia, desde el club se lo elogió en ese sentido: "Estandarte de entrega y sacrificio", se apuntó en las redes sociales, donde se leyó también: "¡Hay Pela para rato!". La novedad cierra un muy buen momento de Tello en la institución: es que a pesar de una molestia que lo viene aquejando en el tobillo que se lesionó ante Güemes en Santiago del Estero, el mediocampista selló la racha de cuatro victorias seguidas del elenco que dirige Marcelo Franchini con su gol ante Deportivo Morón, que, además, fue su primer grito con la camiseta Violeta. "Fue la primera pelota que toqué. Por suerte el Tano (Alejandro Gagliardi) me la dejó servida y no tuve más que pegarle de primera", contó "el Pela" en diálogo con FM Radio City. "Pero más allá del gol, estoy muy contento porque el equipo viene en alza y eso es una alegría inmensa después de lo que vivimos en la primera rueda", agregó. Y en el análisis del rendimiento que viene ofreciendo el conjunto de nuestra ciudad, el marplatense hizo hincapié en el orden y la efectividad: "Ante Morón fuimos claros dominadores, estuvimos firmes y cuando tuvimos la oportunidad de concretar goles, lo hicimos. Hemos mejorado mucho, hemos encontrado una idea de juego y lo que más rescato es que el equipo está firme y sólido en todas las líneas", explicó. Igualmente, Tello recalcó que el cambio fundamental ha sido en lo anímico, en la confianza que hoy tiene el plantel: "Hemos cambiado mucho de la cabeza. Esta serie de victorias nos ha dado la posibilidad de afrontar cada partido con una confianza distinta y nos permite salir a la cancha de otra manera, con otra mentalidad", marcó respecto a este gran presente. Las cuatro victorias consecutivas han revivido objetivos en Mitre y Puccini, donde se volvió a pensar en una posible clasificación a la próxima Copa Argentina (para ello, Villa Dálmine debe terminar entre los mejores ocho de la Zona B). "Estamos lejos, pero no hay que perder las esperanzas. Porque si seguimos de esta manera podemos dar pelea en las fechas finales", señaló Tello Y para ello, el Violeta se jugará una parada clave el próximo martes, cuando reciba al encumbrado Ferro Carril Oeste en un encuentro que se disputará desde las 21.10 horas con arbitraje de Diego Ceballos. "Será un lindo partido. Ojalá lo podamos sacar adelante también", se ilusionó Tello, sabiendo que el año próximo, de no mediar sorpresas, seguirá luciendo la camiseta Violeta.

ANTE MORÓN, EL PELA INGRESÓ DESDE EL BANCO Y EN LA PRIMERA QUE TOCÓ PUDO CONVERTIR SU PRIMER GOL EN EL VIOLETA.



SIGUE LA FECHA La 30ª jornada de la Zona B de la Primera Nacional sumó ayer otros dos finales: Brown igualó 1-1 con Gimnasia (J) en Adrogué, mientras Santamarina y Almagro también empataron 1-1 en Tandil. Con estos resultados y los que se habían dado el viernes (Defensores de Belgrano 1-0 Güemes y Atlético de Rafaela 0-2 Barracas Central), el octavo puesto se le alejó un punto más a Villa Dálmine: hoy está a siete unidades de ese lugar que le podría dar la clasificación a la Copa Argentina. La programación continuará hoy con otros tres encuentros: Independiente Rivadavia vs All Boys, Guillermo Brown vs Instituto y San Martín (SJ) vs Tristán Suárez (todos comienzan a las 16.00). Mañana lunes, en tanto, jugarán San Telmo vs Deportivo Morón. Mientras el martes se cerrará la fecha en Campana, donde el Violeta recibirá a Ferro Carril Oeste (21.10). Por su parte, la 30ª fecha de la Zona A se disputarán entre hoy y mañana. Este domingo jugará el líder Almirante Brown (desde las 14.00 recibe a Deportivo Maipú de Mendoza) y también el escolta Quilmes (visita a Chacarita desde las 16.00). Además, se presentará Nueva Chicago, que enfrentará a Agropecuario en Mataderos. Así, para mañana lunes quedaron cinco encuentros: Deportivo Riestra vs Gimnasia (M), Atlanta vs Tigre, Belgrano vs Estudiantes (RC), San Martín (T) vs Temperley y Mitre (SdE) vs Alvarado (MdP).