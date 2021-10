BOCA QUEDÓ 3º Anoche, Boca Juniors venció 3-0 como visitante a Huracán con goles de Agustín Almendra, Luis Vázquez y Marcos Rojo (de penal), llegó a 27 puntos y se ubicó en la tercera posición, a cinco de Talleres y a seis del líder River Plate. Misma cantidad de puntos suma también Lanús, que igualó 1-1 como local con Banfield en el clásico del Sur. También ayer, por esta 16ª fecha, Unión (sin minutos del campanense Nicolás Blandi) le ganó 4-3 a Sarmiento en Junín, mientras Gimnasia (LP) venció 1-0 a Newells en el Bosque.



RIVER Y TALLERES Los dos líderes del campeonato de la Liga Profesional saldrán hoy a la cancha en el cierre de esta 16ª fecha. River Plate (33 puntos) jugará el clásico ante San Lorenzo desde las 20.15 horas en el estadio Monumental. Mientras Talleres (32), enfrentará como visitante a Colón desde las 15.45 horas. Además, hoy también jugarán: Atlético Tucumán vs Argentinos Juniors (15.45) y Aldosivi de Mar del Plata vs Independiente (18.00). FLANDRIA LO FRENÓ Por la 14ª fecha del Clausura de la Primera B Metropolitana, Flandria le ganó 2-0 como local a Colegiales y acortó a tan solo un punto la brecha que los separa en lo alto de la tabla: los de Munro (campeones del Apertura) suman 26 unidades y el Canario tiene ahora 25. Los demás resultados de ayer fueron: Sacachispas 1-0 J.J. Urquiza, UAI Urquiza 1-2 Deportivo Armenio, Deportivo Merlo 3-1 Fénix, Acassuso 1-0 Argentino (Q) y San Miguel 1-1 Defensores Unidos. Hoy juegan: Talleres (RE) vs Villa San Carlos y Cañuelas vs Los Andes. SIGUE FIRME Por la 28ª fecha de la Zona A del Federal A, Deportivo Madryn venció ayer 3-1 como local a Estudiantes de San Luis y mantuvo su ventaja de siete puntos sobre Cipolletti, que superó 3-2 a domicilio a Huracán Las Heras de Mendoza. PRIMERA C: 15ª FECHA Hoy comienza la programación de esta jornada con un duelo clave: el líder Ituzaingo (29 puntos) visitará a su escolta Berazategui (27) desde las 13.30 horas (transmite DirecTV). En tanto, el tercero, Deportivo Español (25), recibirá a Victoriano Arenas. CHELSEA NO CEDE En el inicio de la 8ª fecha de la Premier League, Chelsea venció 1-0 a Brentford y se mantuvo como líder, ahora con 19 puntos. Su escolta sigue siendo Liverpool (18), que goleó 5-0 a Watford. Y tercero con 17 quedó solo Manchester City (2-0 a Burnley), dado que Manchester United perdió 4-2 con Leicester. Además, ayer, Emiliano "Dibu" Martínez recibió tres goles en 15 minutos en la derrota 3-2 de Aston Villa (ganaba 2-0) ante Wolverhampton, mientras el Leeds de Marcelo Bielsa sufrió una nueva derrota al perder 1-0 como visitante ante Southampton. MILAN, AL FRENTE En el arranque de la 8ª fecha de la Serie A de Italia, Milan venció ayer 3-2 a Hellas Verona y quedó como líder con 22 puntos, uno más que Napoli, que hoy recibe a Torino. Ayer, además, Inter cayó 3-1 en su visita a Lazio, mientras Spezia superó 2-1 como local a Salernitana. PUNTA VASCA En el inicio de la 9ª fecha de La Liga de España, Real Sociedad venció ayer 1-0 a Mallorca como local y quedó como único líder con 20 puntos, tres más que Atlético Madrid y Real Madrid, que no se presentarán este fin de semana. En cambio, hoy sí jugará el vapuleado Barcelona (8º con 12 unidades), que recibirá a Valencia en un partido que podría registrar el debut oficial de Sergio "Kun" Agüero en el conjunto catalán.