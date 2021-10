» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 19/oct/2021 de La Auténtica Defensa. El hospital no tiene internados por Covid-19, por primera vez desde el inicio de la pandemia









Así lo reveló este lunes la Secretaría de Salud del Municipio luego de casi dos años de coronavirus. El Hospital Municipal San José informó que este lunes fue el primer día sin internados por Covid-19 desde que se inició la pandemia. "Estamos muy felices porque hoy es la primera jornada sin pacientes con Coronavirus en nuestro nosocomio. Es una muy buena noticia tanto para los vecinos como para nosotros porque significa un respiro después de casi dos años de intenso trabajo", remarcó la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi. Sobre ello, explicó que "fueron meses y meses de mucha entrega y angustia por parte de los trabajadores de la salud que estuvieron al frente de la batalla y no solo brindaron la atención medica necesaria para que se recuperen sino también contuvieron y acompañaron a cada paciente que no podía recibir el cariño de sus familiares. La pandemia representó un antes y un después para el sistema de salud". Ante la mejora en la situación epidemiológica en la ciudad, la secretaria recomendó "seguir cuidándonos para que se prolongue por mucho tiempo más". "Esto es un logro que tenemos que preservar entre todos teniendo en cuenta la posibilidad de un rebrote. Porque si bien hay pocos casos positivos, no nos tenemos que relajar y seguir cuidándonos para cuidar a aquellos seres queridos que son de riesgo", concluyó Acciardi.

INFORME DE HOY MARTES #Dato la Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana informó este martes 4 casos positivos de #Covid_19. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/no9P1o2mYA — Daniel Trila (@dantrila) October 19, 2021

